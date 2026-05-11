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Caso Master: Kakay deixa defesa do senador Ciro Nogueira

Escritório anuncia saída em comum acordo no momento em que senador do PP é investigado por suposta relação com o Banco Master

Sem muitos detalhes, o escritório de Kakay informou que não continuará atuando no caso - (crédito: Platobr Politica)
Sem muitos detalhes, o escritório de Kakay informou que não continuará atuando no caso - (crédito: Platobr Politica)

O escritório Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados anunciou nesta segunda-feira (11/4) que deixou a defesa do senador Ciro Nogueira no inquérito que apura suspeitas envolvendo o Banco Master. A informação foi confirmada pelo advogado Antônio Carlos Almeida Castro, conhecido como Kakay, após nota que afirma que a decisão foi tomada em comum acordo com o parlamentar.

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Sem muitos detalhes, o escritório informou que não continuará atuando no caso. A saída ocorre após o senador ser alvo de mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal em sua residência em Brasília na última quinta-feira (7).

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A investigação, que tramita no Supremo Tribunal Federal, aponta uma suposta relação entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o senador envolvendo interesses políticos e financeiros ligados ao Banco Master. Segundo relatório da Polícia Federal enviado ao STF, os investigadores suspeitam que Ciro tenha atuado em defesa de interesses do grupo empresarial no Congresso.

De acordo com a apuração da PF, o parlamentar teria recebido vantagens econômicas e patrimoniais enquanto mantinha interlocução política favorável ao banco. 

 

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Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 11/05/2026 10:13 / atualizado em 11/05/2026 10:15
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