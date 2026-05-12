Sóstenes defende Ciro Nogueira após operação sobre caso Master

"Esperamos que tudo isso não passe de um mal-entendido", disse Sóstenes sobre a investigação que mira Ciro Nogueira, no âmbito do Caso Master - (crédito: Zélia Dória/ PL no Congresso)

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou ao Correio que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) tem direito à presunção de inocência diante das investigações relacionadas ao caso Master. Segundo o parlamentar, é necessário aguardar o andamento do processo antes de qualquer conclusão sobre o episódio.

“Todo e qualquer cidadão tem direito à presunção de inocência. Tem que ser investigado, dado amplo direito à defesa e só depois disso tudo é que se pode saber”, declarou Sóstenes.

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O deputado afirmou ainda que respeita o senador e evitou fazer juízo de valor sobre o conteúdo do inquérito. “Eu não conheço totalmente o processo. Acho que tudo tem que ser averiguado e dado a ele o direito da defesa”, acrescentou.

Durante a entrevista, o líder do PL também comentou a posição política de Ciro Nogueira dentro da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para Sóstenes, o senador mantém um discurso oposicionista, mas adota uma postura diferente nas votações do Congresso.

“Ele verbaliza que é oposição, mas, na hora de votar, 80% das vezes vota com o governo Lula”, afirmou.

Sóstenes nega desgaste com Ciro

Apesar da crítica, o deputado ressaltou a relação de proximidade entre o PL e o senador do PP. Segundo ele, Ciro foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e continua sendo considerado um aliado importante em alguns momentos políticos. “Ele é muito mais aliado nosso em alguns momentos”, disse.



Sóstenes também negou qualquer desgaste entre o PL e o senador após a operação. “Eu já liguei para ele, conversei com ele depois da operação. Zero problemas”, afirmou.

O parlamentar disse ainda torcer para que as investigações não confirmem irregularidades. “Esperamos que tudo isso não passe de um mal-entendido”, concluiu.