Lula e Flávio Bolsonaro participam de posse do novo presidente do TSE

Tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro confirmaram presença na posse de Nunes Marques como presidente do TSE - (crédito: CB)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se encontrar com o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nesta terça-feira (12/5), na posse dos novos presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça, respectivamente.

A possibilidade de encontro entre Lula e Flávio ocorrerá em meio a um avanço do candidato do PL nas pesquisas eleitorais, enquanto caem os índices de aprovação do atual chefe do Planalto.

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Outra presença confirmada na posse de Nunes Marques e André Mendonça é a do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP).

Apontado por governistas e interlocutores do PT como articulador da derrota da indicação de Jorge Messias para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), Alcolumbre também não foi à cerimônia de anúncio do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, nesta terça-feira, no Planalto.

Ministros do STF, Nunes Marques e André Mendonça vão ficar na presidência e vice-presidência, respectivamente, por dois anos. A cerimônia de posse está marcada para começar às 19h, na sede da Corte Eleitoral.