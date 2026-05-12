Nunes Marques assume presidência do TSE com festa a R$ 800 o convite

O ministro do Supremo Tribunal Federal (TSE), Kassio Nunes Marques, toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira (12/5). A cerimônia oficial acontecerá na sede do TSE, seguida por um jantar comemorativo em um salão na Asa Sul, em Brasília.
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O evento é realizado no modelo “por adesão”, com convites individuais sendo vendidos ao valor de R$ 800, montante destinado a custear as despesas da festa. Até o momento, já foram arrecadados cerca de R$ 640 mil.
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A venda dos ingressos está sob responsabilidade da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), que atua apenas como intermediária financeira, sem arcar com os custos operacionais do evento.
Como é tradicional no protocolo, foram convidados todos os ex-presidentes da República. Entre eles, destacam-se Jair Bolsonaro — responsável pela indicação do magistrado ao STF em 2020 — e Fernando Collor. No entanto, por estarem em regime de prisão domiciliar, a presença de ambos depende de autorização judicial do ministro Alexandre de Moraes.
Nunes Marques, natural de Teresina, no Piauí, terá o desafio de comandar o TSE durante as eleições de outubro de 2026. Sua trajetória na Justiça Eleitoral começou em 2021 como ministro substituto, se tornando membro efetivo em 2023 e assumindo a vice-presidência em 2024.
O estilo da celebração marca uma diferença em relação aos seus antecessores imediatos. Em 2024, na posse da ministra Cármen Lúcia, ela optou por não realizar qualquer evento de confraternização ao assumir o comando. Em 2022, Moraes realizou um coquetel nas dependências do próprio Tribunal, que contou com a presença de mais de duas mil pessoas.
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