Lula registra 42% contra 41% de Flávio Bolsonaro no 2º turno, mostra Genial/Quaest

A aprovação do trabalho realizado pelo presidente Lula é negativa para 39% e positiva para 34% dos brasileiros. - (crédito: CB)

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (13/05) aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 42% das intenções de voto contra 41% do senador Flávio Bolsonaro (PL), em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Este é o primeiro levantamento do instituto após a operação da Polícia Federal contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI), acusado de envolvimento com o escândalo do caso Master.

O estudo também simulou disputas entre Lula e outros líderes da oposição. Contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), o petista aparece com 44% das intenções de voto, enquanto o mineiro soma 37%.

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Em um eventual confronto com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Lula mantém os mesmos 44%, diante de 35% do adversário. Já na disputa com Renan Santos (Missão), o presidente registra 45%, ante 28% do opositor.

Na intenção de voto para Presidente no primeiro turno, Lula soma 39% contra 33% de Flávio Bolsonaro. No levantamento de abril, Lula tinha 37% e Flávio, 32%. Caiado está com 4%, Zema também aparece com 4% e Renan Santos, com 2%. Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza) e Samara Martins (UP) tem 1% cada um.

Sobre a definição da escolha de voto, 63% dos respondentes afirmam que a decisão é definitiva. A parcela de eleitores que declara que a intenção de voto ainda pode mudar caso algo aconteça até as eleições representa 37%

Melhora na aprovação do governo Lula

O levantamento também avaliou a aprovação do governo Lula. Segundo os dados, 49% dos entrevistados desaprovam a gestão do presidente, enquanto 46% a aprovam. O resultado variou em relação a pesquisa realizada no mês passado, quando a desaprovação era de 52% e a aprovação, de 43%. Quando perguntados sobre a avaliação do trabalho do presidente, 39% dos participantes avaliam a gestão Lula 3 negativamente e 34% avaliam positivamente.

De acordo com Felipe Nunes, CEO da pesquisa, o principal movimento aconteceu entre os eleitores independentes. Neste segmento, o saldo negativo era de -16 pp em abril e agora é de apenas -5 pp. Nos demais segmentos, a situação continua a mesma.

Derrota de Messias

A rejeição de Messias para a vaga do STF foi a notícia menos conhecida no período: só 39% ouviram falar do assunto. E, neste caso, a população se divide: 38% acham que a rejeição ao nome de Messias foi correta, 35% acham que foi uma decisão errada e 27% não conseguem opinar sobre o assunto.

Pesquisa Nacional

A pesquisa realizou 2.004 entrevistas. O período da coleta de dados ocorreu entre os dias 8 e 11 de maio de 2026. A margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais. Com nível de confiança da pesquisa é de 95%, coleta consistiu em entrevistas domiciliares e presenciais. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-03598/2026.