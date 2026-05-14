"Hipócrita", diz Bilynskyj ao cobrar explicações de Romeu Zema

"Hipócrita, você é um hipócrita Zema. Você recebeu R$ 1 milhão no seu partido Novo em Minas Gerais", disse o deputado - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) partiu para o ataque nesta quinta-feira (14/5) contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema após as críticas feitas pelo pré-candidato ao Palácio do Planalto ao áudio envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro.



Em vídeo publicado nas redes sociais, Bilynskyj chamou Zema de “hipócrita” e questionou a relação do empresário com o partido Novo em Minas Gerais. O parlamentar demonstrou indignação ao rebater as declarações do ex-governador sobre a captação de recursos privados para a produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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“Hipócrita, você é um hipócrita Zema. Você recebeu R$ 1 milhão no seu partido Novo em Minas Gerais e está reclamando que o Flávio captou dinheiro particular para financiar um filme particular? O que é isso, meu, essa indignação? Essa batidinha de pé que você está dando. Explica aí qual que é a sua relação com o Vorcaro. Por que ele deu ao seu partido R$ 1 milhão?”, afirmou o deputado.

Zema disse que áudio é "imperdoável"

A reação ocorre após Zema classificar como “imperdoável” o conteúdo do áudio atribuído a Flávio Bolsonaro, divulgado ontem (13) em meio às investigações sobre o Banco Master. A fala do ex-governador foi interpretada por aliados do PL como um movimento de distanciamento do bolsonarismo e acirrou a disputa por espaço no campo da direita para as eleições de 2026.

Nos bastidores, integrantes do partido avaliam que a ofensiva de Bilynskyj reflete o desconforto de aliados de Flávio Bolsonaro com críticas vindas de nomes que até recentemente mantinham proximidade política com o seu pai, Jair Bolsonaro.