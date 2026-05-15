José Dirceu é internado após diagnóstico de linfoma

José passou por exames após sentir alterações no quadro de saúde e iniciou acompanhamento médico contra o câncer - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

O ex-ministro da Casa Civil do governo Lula e pré-candidato a deputado federal, José Dirceu foi diagnosticado com linfoma e permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (15/5) em boletim médico divulgado pela unidade hospitalar.

Segundo o comunicado, Dirceu deu entrada no hospital no último domingo (10/5) para realizar exames gerais. Durante a avaliação, médicos identificaram um tumor no sistema linfático, estrutura responsável por ajudar na defesa do organismo contra infecções.

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De acordo com o hospital, o ex-ministro está em boas condições clínicas e seguirá internado para iniciar o tratamento.

O linfoma é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, formado por vasos, gânglios e órgãos ligados à imunidade. A doença costuma surgir quando células de defesa passam a se multiplicar de forma descontrolada. Entre os sintomas mais comuns estão aumento dos gânglios, cansaço persistente, febre, suor noturno e perda de peso sem explicação.

A notícia sobre o estado de saúde de Dirceu acontece em um momento de retorno à cena política. Em março, o petista anunciou a intenção de disputar uma vaga para deputado federal nas eleições deste ano, marcando sua volta às urnas após mais de duas décadas.

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Ao anunciar a pré-candidatura, Dirceu afirmou que pretende fortalecer a bancada do partido em São Paulo e ampliar o apoio político ao governo Lula no estado.

Nos últimos anos, o ex-ministro também enfrentou outros problemas de saúde, incluindo internações por pneumonia e avaliações cardíacas no próprio Sírio-Libanês.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.