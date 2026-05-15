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RIO DE JANEIRO

Cláudio Castro é alvo da PF no Rio de Janeiro

Agentes cumpriram mandados de busca na residência do político e do empresário Ricardo Magro por determinação do STF

Cláudio Castro renunciou ao cargo de governador do Rio de Janeiro em 23 de março de 2026. - (crédito: Marcelo Regua/Gov Rio de Janeiro)
Cláudio Castro renunciou ao cargo de governador do Rio de Janeiro em 23 de março de 2026. - (crédito: Marcelo Regua/Gov Rio de Janeiro)

O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, foi alvo, nesta sexta-feira, de operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, onde o ex-governador reside. Ricardo Magro, dono do grupo Refit, também foi alvo da PF. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. 

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De acordo com a PF, a Operação Sem Refino visa apurar a atuação de conglomerado econômico do ramo de combustíveis suspeito de utilizar estrutura societária e financeira para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos ao exterior.

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Na ação, a Polícia Federal cumpre 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de função pública nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Também foi determinada a inclusão de investigado na Difusão Vermelha da INTERPOL.

A Justiça ainda determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas.

Com o apoio técnico da Receita Federal, a investigação integra as apurações conduzidas pela Polícia Federal no âmbito da ADPF 635/RJ, relacionada à atuação de organizações criminosas e suas conexões com agentes públicos no estado do Rio de Janeiro.

Cláudio Castro renunciou ao cargo de governador do Rio de Janeiro em 23 de março de 2026. Ele deixou o comando do estado na véspera de um julgamento no TSE que o tornou inelegível por oito anos por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022.

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Luiz Felipe

Jornalista e cientista político. Trabalhou na Rádio Senado e no Metrópoles. No Instituto Fala, foi instrutor de ferramentas digitais do Google News. É subeditor do site do Correio Braziliense.

Por Luiz Felipe
postado em 15/05/2026 07:26 / atualizado em 15/05/2026 07:39
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