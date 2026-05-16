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Aliado da família Bolsonaro, Tarcísio falta a evento com Flávio por causa de gripe

Informação foi dada pela assessoria do governador de São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o senador Flávio Bolsonaro. - (crédito: Reprodução/X)
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o senador Flávio Bolsonaro. - (crédito: Reprodução/X)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não compareceu ao evento de lançamento da pré-candidatura do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) ao Senado. O ato ocorreu na manhã deste sábado (16/5), em Sorocaba, e contou com a presença do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Segundo a assessoria do governador, Tarcísio ficou sem voz devido a uma gripo e por isso não pode marcar presença.

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O lançamento foi dividido em dois eventos, um em Sorocaba e outro em Campinas, realizado na tarde da última sexta-feira (15/5), o governador era confirmado em ambos e esteve apenas em Campinas. Flávio Bolsonaro esteve em ambos. Ainda segundo a assessoria, Tarcísio chegou a informar à organização do evento de Sorocaba que não iria comparecer.

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O governador teria ficado sem voz na quinta-feira, durante a Caravana 3D SP, realizada no ABC Paulista. Durante o ato em Campinas, o governador relatou dificuldades para falar e acordou ainda sem voz e gripado hoje.

*Com informações da Agência Estado 

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Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 16/05/2026 14:48 / atualizado em 16/05/2026 14:49
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