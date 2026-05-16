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Fundo de advogado de Eduardo Bolsonaro comprou casa em estado onde vive o deputado

Imóvel custou R$ 3,6 milhões de reais e foi comprado por fundo de advogado vinculado aos R$ 61 milhões pagos por Daniel Vorcaro para bancar filme sobre Jair Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro diz que não terá eleição se não houver anistia - (crédito: Arquivo pessoal)
Eduardo Bolsonaro diz que não terá eleição se não houver anistia - (crédito: Arquivo pessoal)

Um fundo vinculado a Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro e administrador do Havengate Development Fund, que recebeu parte dos R$ 61 milhões pagos pelo banqueiro Daniel Vorcaro para bancar o filme biográfico de Jair Bolsonaro, comprou uma casa no Texas, mesmo estado em que Eduardo Bolsonaro mora nos EUA. 

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O imóvel foi comprado por outro fundo privado de gestão de patrimônio, o Mercury Legacy Trust, e custou R$ 3,6 milhões. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.

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A matéria revela ainda que André Porciúncula, ex-secretário de Fomento à Cultura do governo Bolsonaro, consta nos documentos como responsável pela assinatura de compra no imóvel no Texas. Ex-PM, Porciúncula atuou na gestão de Jair Bolsonaro como o 02 de Mário Frias que, na época, era secretário de Cultura e hoje é produtor executivo do filme sobre Bolsonaro.

De acordo com a reportagem, o fundo adquiriu o imóvel em fevereiro na cidade de Arlington, no Texas, onde vive atualmente Eduardo Bolsonaro. 

O advogado Paulo Calixto é o administrador do fundo ligado ao filme biográfico do ex-presidente, que recebeu R$ 61 milhões do ex-banqueiro Daniel Vorcaro em 2025, a pedido do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, como foi revelado pelo Intercept Brasil nesta semana. 

A Polícia Federal investiga o destino dos recursos repassados ao Havengate pelo ex-controlador do Banco Master por suspeita de campanha eleitoral antecipada, e se o montante foi usado para custear Eduardo Bolsonaro nos EUA.

O Correio tentou contato com Eduardo Bolsonaro, mas até a publicação desta matéria não obteve respostas. A reportagem também não conseguiu contato com o advogado Paulo Calixto — cuja secretária afirmou à Folha que não falaria com a imprensa — nem André Porciuncula, que afirmou a Mônica Bergamo que a compra não tem relação com Eduardo ou o Banco Master. O espaço segue aberto para manifestação. 

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Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Marcus Benjamin Figueredo

Repórter

Formado em Comunicação Social pela Universidade de Brasília (UnB), atua como repórter e produtor audiovisual

Por Eduarda Esposito e Marcus Benjamin Figueredo
postado em 16/05/2026 10:49 / atualizado em 16/05/2026 10:59
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