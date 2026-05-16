Joaquim Barbosa se filia ao DC para concorrer à presidência: "Obama brasileiro"

O ex-ministro Joaquim Barbosa se filiou ao partido Democracia Cristã (DC) e vai concorrer à presidência da República no lugar de Aldo Rebelo. A informação foi dada pelo Painel, da Folha de S.Paulo e confirmada pelo Correio. O presidente do DC, ex-deputado João Caldas, classificou Barbosa como "Obama Brasileiro".
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Barbosa realizou a filiação no dia 2 de abril e vinha analisando junto a amigos e brasileiros comuns a chance de lançar uma candidatura ao Planalto. Os amigos pessoais do ex-ministro procuraram o presidente do DC para saber se ele aceitaria Barbosa na sigla e a resposta foi imediata.
"Disse que é uma honra para qualquer partido do mundo tê-lo em seu quadro", comentou João Caldas. A expectativa do partido é que vençam as eleições com esse novo nome para a disputa presidencial. "(Joaquim) une o Brasil, ele é o Joaquim do povo, a estabilidade constitucional e institucional dos Três Poderes, é uma unanimidade", disse Caldas.
Para o presidente do DC, Joaquim é independente e "não se curvará a nada que não seja republicano". "Fará todos os acordos políticos possíveis e necessários, uma escrita feita pelas mãos divinas, o homem certo na hora certa para consertar tudo que está de errado no Brasil", defendeu Caldas.
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Questionado sobre uma chance de Barbosa se estabelecer como uma terceira via, principalmente após o vazamento de negociação de patrocínio entre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Daniel Vorcaro para o filme biográfico de Jair Bolsonaro, Dark Horse, Caldas foi direto: "Você não pode comparar Flávio Bolsonaro com Lula e nenhum outro candidato com Joaquim, ele está a anos luz à frente desse pessoal sem intelecto e envergadura. Vote 27, Joaquim para o Brasil, o Obama brasileiro".
História de superação
João Caldas destacou a história de vida do ex-ministro. Filho de mãe lavadeira e pai pedreiro, Barbosa foi servidor público concursado a vida toda. "Esse é o presidente que sonho para o país", comentou.
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Barbosa integrou a Suprema Corte entre 2003 e 2014, quando se aposentou em julho daquele ano, adiantando a aposentadoria em dez anos e dois meses. O ex-ministro chegou a ser considerado um dos nomes à concorrer ao Planalto em 2018, mas acabou desistindo.
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