InícioPolítica
ESCALA 6X1

Motta confirma fim da 6x1 em maio e diz que pauta "não pertence a um partido"

Presidente da Câmara conversou com jornalistas após participar da corrida em celebração aos 200 anos do Parlamento brasileiro

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados - (crédito: Agência Câmara)
Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados - (crédito: Agência Câmara)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), projetou neste domingo (17/5) a aprovação dos projetos que tratam do fim da escala de trabalho 6x1 até o fim deste mês.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Nossa prioridade é para maio, queremos até o final do mês entregar (o fim da 6x1) a todos os trabalhadores", afirmou  o deputado federal, em conversa com jornalistas, após participar da corrida em celebração aos 200 anos do Parlamento brasileiro. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Na corrida, Motta disputou o percurso de 3km. Ainda sobre o andamento da 6x1 na Câmara, ele explicou que o momento é de o Legislativo fazer "um texto de convergência" e pontuou que o debate em torno do fim da escala 6x1 "não pertence a um partido ou a um governo".

"Se nós pudermos dar a demonstração de unidade em torno deste tema, que é prioridade a mais de 60% da população brasileira, eu penso que seria demonstração da Câmara em sintonia com a população", defendeu.

Fim da 6x1 na Câmara

Na Casa presidida por Hugo Motta, dois textos tramitam sobre o fim da escala de trabalho 6x1. Um é a Proposta de Emenda à Constituição — de autoria do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) — , que promove mudanças constitucionais, e o outro é um Projeto de Lei (PL), enviado pelo Executivo em regime de urgência.

Nos últimos dias, o governo e Motta chegaram a um consenso para que ambos os textos avancem de forma casada, enquanto o Congresso tenta construir um consenso político e econômico em torno da medida.

Uma das principais divergências à construção de um texto para aprovar o fim da 6x1 é o período de transição das empresas na adoção de uma nova regra trabalhista. Enquanto setores empresariais defendem um período maior para a transição, o governo pressiona por mudanças imediatas.

Outro ponto de divergência entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a classe empresarial é possibilidade de que o fim da escala 6x1 venha com uma compensação tributária às empresas. 

Saiba Mais


  • Hugo Motta conversa com jornalistas após corrida dos 200 anos da Câmara
    Motta disputou o percuRso de 3km na corrida em celebração aos 200 anos da Câmara Foto: Reprodução/TV Câmara
  • Presidente Lula e presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
    Presidente Lula e presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) Foto: Carlos Vieira/CB/D.A.Press
  • Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados
    Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados Foto: Agência Câmara
  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 17/05/2026 11:19 / atualizado em 17/05/2026 11:35
SIGA
x