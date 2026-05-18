Mendonça converte para preventiva a prisão de primo de Vorcaro

Felipe é apontado como responsável pela execução de movimentações financeiras e societárias do grupo sob apuração - (crédito: Reprodução)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (18/5) a conversão da prisão temporária do empresário Felipe Cançado Vorcaro, primo do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em prisão preventiva.

Felipe foi preso em 7 de maio, no âmbito da quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção contra o Sistema Financeiro Nacional. Felipe é apontado como responsável pela execução de movimentações financeiras e societárias do grupo sob apuração.

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De acordo com a decisão, o empresário teria participado da venda de ações avaliadas em cerca de R$ 13 milhões por R$ 1 milhão a uma empresa administrada pelo irmão do senador Ciro Nogueira. A operação é investigada por suspeita de subvalorização de ativos.

Ainda de acordo com a PF, Felipe teria operado pagamentos mensais de R$ 300 mil em favor do senador, posteriormente elevados para R$ 500 mil. Mensagens incluídas na investigação indicam que o empresário consultava Daniel Vorcaro sobre a continuidade dos repasses, recebendo a resposta de que o assunto era “muito importante”.

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Fuga na Bahia

Na decisão que autorizou a quinta fase da operação, o Ministro André Mendoça fundamentou a prisão temporária na necessidade de garantir a instrução criminal, destacando o episódio em que o investigado teria fugido durante a segunda fase da operação.

A fuga ocorreu em janeiro de 2026, em Trancoso (BA), quando Felipe deixou sua residência 18 minutos antes da chegada da Polícia Federal. Imagens de câmeras de segurança mostram o empresário na área da piscina, conferindo o celular diversas vezes antes de sair em um carrinho de golfe às 05h41.

Quando os agentes chegaram ao imóvel, às 05h59, encontraram o ar-condicionado ligado e as camas desarrumadas, indicando uma saída às pressas. Embora alguns pertences pessoais tenham sido deixados no local, o investigado teria levado todos os dispositivos eletrônicos, como celulares e computadores.