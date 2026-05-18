Flávio defende nova CPI do Master, mas não assinou nenhum pedido

Desde a última quarta-feira (14), o senador passou a defender uma nova CPMI sobre o Master - (crédito: Vitor Souza/AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) passou a defender publicamente a criação de uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o Banco Master após a divulgação de um áudio em que solicita recursos ao empresário Daniel Vorcaro. Apesar da mobilização recente, o parlamentar não assinou os primeiros pedidos de investigação apresentados no Congresso Nacional sobre o caso.A primeira proposta de CPI do Banco Master no Senado foi protocolada em novembro de 2025 pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE). O requerimento reuniu o apoio de 53 senadores, mas não contou com a assinatura de Flávio Bolsonaro. Desde então, outras iniciativas semelhantes foram apresentadas tanto no Senado quanto na Câmara, sem adesão inicial do parlamentar fluminense.

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Flávio também ficou fora do pedido de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) apresentado pelas deputadas Fernanda Melchionna (PSol-RS) e Heloísa Helena. Protocolada em abril deste ano, a proposta previa uma investigação conjunta de deputados e senadores e teve apoio de outros 11 integrantes do PL no Senado.

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A mudança de postura ocorreu após a repercussão das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro relacionadas à captação de recursos para o filme Dark Horse, ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde a última quarta-feira (14), o senador passou a defender uma nova CPMI sobre o Banco Master, em articulação conduzida pelo senador Carlos Viana (PL-MG), que está recolhendo assinaturas para o requerimento.

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Se for protocolado, o novo pedido será o sétimo relacionado ao Banco Master em tramitação ou articulação no Congresso. Em outra frente, Flávio aderiu ao requerimento de CPMI apresentado pelo deputado Carlos Jordy (PL-RJ), protocolado em fevereiro deste ano por parlamentares da oposição.

O senador também assinou um pedido de CPI voltado a investigar a relação do Banco Master com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), proposta apresentada em março pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Paralelamente, governistas também passaram a defender apurações sobre o caso. O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) anunciou o protocolo de uma CPMI, enquanto o deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) apresentou outro pedido de investigação restrito à Câmara dos Deputados.