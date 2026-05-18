Vorcaro é transferido para cela comum dentro da PF

Quem é Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, preso pela PF em nova operação contra o Master - (crédito: BBC Geral)

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi transferido nesta segunda-feira (18/5) para uma cela comum na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. A mudança foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e ocorre após a entrega da proposta de delação premiada apresentada pela defesa.

Até então, Vorcaro estava em uma sala especial reformada anteriormente para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro em caso de prisão. No local, ele tinha uma rotina de reuniões frequentes com advogados para negociar o acordo de colaboração.

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Por isso, com a transferência, Vorcaro passa a seguir as mesmas regras aplicadas aos demais presos da PF. Entre elas, a limitação de visitas dos advogados a duas por dia, com duração máxima de 30 minutos cada.

A própria PF já havia pedido ao STF que Vorcaro fosse enviado novamente para um presídio, alegando que a permanência dele em condições diferenciadas afetava a rotina administrativa da Superintendência. Mendonça ainda não teria decidido sobre essa mudança definitiva, mas autorizou a troca de cela dentro da unidade.

Além disso, a PF informou à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados que reforçou os protocolos de segurança no local onde Vorcaro está custodiado. Segundo a corporação, houve adaptações nas instalações, alteração de procedimentos internos e reforço do sistema antidrones para assegurar a integridade física do banqueiro.

Vorcaro está preventivamente preso desde março deste ano, o empresário é investigado por liderar uma organização criminosa voltada a monitorar e intimidar pessoas que contrariavam interesses do Banco Master. A defesa nega irregularidades.

A reportagem do Correio entrou em contato com a PF para mais informações sobre a transferência da cela e sobre possíveis restrições de visitas. Em resposta, a corporação informou apenas que “não vai se manifestar sobre o assunto em questão”.

* Com informações da Agência Estado