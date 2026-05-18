Eduardo Bolsonaro nega contato com Vorcaro e diz que Flávio manterá candidatura

Eduardo: "A campanha do Flávio precisa estar mais engajada em um gabinete para resolução de crises e dar uma pronta resposta" - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro negou neste domingo (17/5) ter mantido qualquer contato com o empresário Daniel Vorcaro e afirmou que a possibilidade de o senador Flávio Bolsonaro desistir da pré-candidatura à Presidência da República “é zero”. Em entrevista ao canal de Paulo Figueiredo, o ex-parlamentar também avaliou que a equipe do irmão precisa estar mais preparada para enfrentar crises políticas.

Segundo Eduardo, a campanha de Flávio deve estruturar um gabinete específico para respostas rápidas diante de ataques e denúncias. “A campanha do Flávio precisa estar mais engajada em um gabinete para resolução de crises e dar uma pronta resposta”, afirmou. Ele ponderou, porém, que reações imediatas exigem cautela para evitar contradições ou informações incompletas. “A gente demora um pouco para responder porque não podemos dar uma resposta qualquer”, disse.

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As declarações ocorrem em meio à repercussão das revelações sobre a relação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro, ex-controlador do banco Master. O caso gerou críticas de adversários da direita, como os governadores Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Apesar disso, Eduardo defendeu a viabilidade eleitoral do irmão. “Com todo o respeito aos outros candidatos da direita, só o Flávio consegue bater o Lula. A candidatura está mantida e vamos seguir até a vitória”, declarou.

Durante a entrevista, Eduardo voltou a sustentar que a aproximação entre Flávio e Vorcaro ocorreu exclusivamente por causa do financiamento do filme Dark Horse, produção em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-deputado comparou o caso a uma relação comum entre clientes e instituições financeiras. “É a mesma coisa de alguém ter uma casa financiada pela Caixa Econômica Federal e depois descobrir um problema envolvendo dirigentes do banco”, argumentou.

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Eduardo também afirmou que nunca teve o telefone de Vorcaro nem trocou mensagens com o empresário. “Categoricamente, não participei de nenhum encontro com ele, nada disso. Nem no contexto do filme”, declarou. Ele acrescentou que só tomou conhecimento das suspeitas envolvendo o ex-banqueiro posteriormente, após as denúncias ganharem repercussão pública.

As declarações foram dadas poucos dias depois de o site Intercept Brasil divulgar mensagens que apontariam contato frequente entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro durante as negociações de financiamento do longa Dark Horse. Segundo a publicação, cerca de R$ 61 milhões teriam sido enviados ao fundo Havengate, nos Estados Unidos, por meio da empresa Entre Investimentos e Participações. Eduardo negou qualquer vínculo contratual direto entre Vorcaro, o banco Master e o fundo responsável pela produção do filme, afirmando que a relação era “estritamente profissional”.