Atlas/Bloomberg: Lula lidera no 1º e 2º turno, mas desaprovação segue alta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente dos principais cenários da corrida presidencial de 2026, mas ainda enfrenta um quadro de desgaste na avaliação do governo. É o que mostra a nova pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada nesta terça-feira (20/5), que indica vantagem do petista em cenários de primeiro e segundo turno, ao mesmo tempo em que registra desaprovação superior à aprovação de sua gestão.

Segundo o levantamento, 51,3% dos entrevistados desaprovam o desempenho de Lula, enquanto 47,4% aprovam a atuação do presidente. Outros 1,3% disseram não saber responder. Na avaliação do governo, 48,4% classificam a gestão como ruim ou péssima, ante 42,9% que a consideram ótima ou boa. Os que avaliam como regular somam 8,7%.

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Apesar disso, Lula lidera os cenários eleitorais simulados pela pesquisa. Em uma hipótese de repetição da disputa presidencial de 2022, o atual presidente teria 44,4% das intenções de voto, contra 41,7% do ex-presidente Jair Bolsonaro. Simone Tebet aparece com 3,3%, seguida por Ciro Gomes, com 3%. Votos brancos e nulos somam 5,6%.

No principal cenário de primeiro turno para 2026, Lula registra 47% das intenções de voto, diante de 34,3% de Flávio Bolsonaro (PL), apontado como potencial nome do campo bolsonarista. Renan Santos (Missão) aparece com 6,9%, Romeu Zema (NOVO) com 5,2% e Ronaldo Caiado (PSD) com 2,7%.

Em um cenário sem Flávio Bolsonaro e com Zema como principal nome da oposição, Lula alcança 46,7%, enquanto o governador mineiro soma 17%. Ronaldo Caiado aparece com 13,8% e Renan Santos, com 8%.

A vantagem do petista também aparece nos cenários de segundo turno. Contra Flávio Bolsonaro, Lula teria 48,9% dos votos, ante 41,8% do senador. Em uma eventual disputa com Jair Bolsonaro, o presidente venceria por 48,5% a 43,4%. Contra Romeu Zema, Lula marca 47,8%, enquanto o governador mineiro soma 37,6%. Já diante de Ronaldo Caiado, a diferença é de 47,5% a 38,5%.

Sem Lula na disputa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno: 46,7% contra 43%. O vice-presidente Geraldo Alckmin registra 46,4%, frente a 42,3% do senador.

A pesquisa Atlas/Bloomberg ouviu 5.032 pessoas entre os dias 13 e 18 de maio, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06939/2026.