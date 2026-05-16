Datafolha: Lula e Flávio empatavam antes de áudios que ligam senador a Vorcaro

O senador Flávio Bolsonaro aparecia em empate técnico com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial de 2026 antes da divulgação dos áudios envolvendo o parlamentar e o empresário Daniel Vorcaro, segundo pesquisa Datafolha.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O levantamento mostra os dois com 45% das intenções de voto em um eventual segundo turno. A sondagem, no entanto, foi realizada entre terça-feira (12/5) e quarta-feira (13/5), antes da repercussão das mensagens em que Flávio pede R$ 134 milhões a Vorcaro para suposto custeio do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A revelação do conteúdo, publicada pelo Intercept Brasil, expôs diálogos entre o senador e o ex-banqueiro e ampliou a pressão sobre o nome do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro em meio às articulações para 2026.
Antes da repercussão do caso, o cenário apontava uma disputa apertada entre Lula e Flávio. Outros 9% dos entrevistados disseram que pretendiam votar em branco ou nulo, enquanto 1% afirmou não saber.
Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Lula aparece na liderança com 27% das menções. Flávio surge em seguida, com 18%, consolidando-se como principal nome ligado ao bolsonarismo no levantamento.
A pesquisa mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou a diferença em relação aos ex-governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado nos cenários simulados para a eleição. Em um eventual confronto contra Zema, Lula registra 46% das intenções de voto, enquanto o ex-governador mineiro aparece com 40%.
Já no cenário contra Caiado, o atual presidente também soma 46%, diante de 39% atribuídos ao ex-governador goiano. Nos dois recortes, 13% afirmam que votariam em branco ou nulo, e 2% disseram não saber em quem votar.
Lula e Flávio Bolsonaro concentram os maiores índices de conhecimento entre os nomes avaliados na disputa. Apenas 1% dos entrevistados afirmaram não conhecer o presidente, enquanto 5% disseram desconhecer o senador.
O Datafolha também mediu a rejeição dos possíveis candidatos. Lula é rejeitado por 47% dos entrevistados, enquanto Flávio registra 43%. Apesar dos índices elevados, ambos seguem como os nomes mais conhecidos entre os eleitores.
A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-00290/2026.
Saiba Mais
- Política Fundo de advogado de Eduardo Bolsonaro comprou casa em estado onde vive o deputado
- Política Dino abre processo para apurar uso de emendas em filme sobre Bolsonaro
- Política Eduardo Bolsonaro nega gestão em filme bancado por Vorcaro
- Política Desembargador do RJ foi 'cooptado' por esquema de fraudes da Refit, diz PF
- Política Caso Master: delação de ex-chefe do BRB deve sair até fim do mês
- Política PGR denuncia Romeu Zema ao STJ por calúnia contra Gilmar Mendes