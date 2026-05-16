Datafolha: Lula e Flávio empatavam antes de áudios que ligam senador a Vorcaro

A sondagem, no entanto, foi realizada antes dos áudios em que Flávio pede 134 milhões de reais a Vorcaro para o custeio do filme Dark Horse, sobre ex-presidente Jair Bolsonaro virem a público. - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado e Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O senador Flávio Bolsonaro aparecia em empate técnico com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial de 2026 antes da divulgação dos áudios envolvendo o parlamentar e o empresário Daniel Vorcaro, segundo pesquisa Datafolha.

O levantamento mostra os dois com 45% das intenções de voto em um eventual segundo turno. A sondagem, no entanto, foi realizada entre terça-feira (12/5) e quarta-feira (13/5), antes da repercussão das mensagens em que Flávio pede R$ 134 milhões a Vorcaro para suposto custeio do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

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A revelação do conteúdo, publicada pelo Intercept Brasil, expôs diálogos entre o senador e o ex-banqueiro e ampliou a pressão sobre o nome do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro em meio às articulações para 2026.

Antes da repercussão do caso, o cenário apontava uma disputa apertada entre Lula e Flávio. Outros 9% dos entrevistados disseram que pretendiam votar em branco ou nulo, enquanto 1% afirmou não saber.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Lula aparece na liderança com 27% das menções. Flávio surge em seguida, com 18%, consolidando-se como principal nome ligado ao bolsonarismo no levantamento.

A pesquisa mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou a diferença em relação aos ex-governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado nos cenários simulados para a eleição. Em um eventual confronto contra Zema, Lula registra 46% das intenções de voto, enquanto o ex-governador mineiro aparece com 40%.

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Já no cenário contra Caiado, o atual presidente também soma 46%, diante de 39% atribuídos ao ex-governador goiano. Nos dois recortes, 13% afirmam que votariam em branco ou nulo, e 2% disseram não saber em quem votar.

Lula e Flávio Bolsonaro concentram os maiores índices de conhecimento entre os nomes avaliados na disputa. Apenas 1% dos entrevistados afirmaram não conhecer o presidente, enquanto 5% disseram desconhecer o senador.

O Datafolha também mediu a rejeição dos possíveis candidatos. Lula é rejeitado por 47% dos entrevistados, enquanto Flávio registra 43%. Apesar dos índices elevados, ambos seguem como os nomes mais conhecidos entre os eleitores.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-00290/2026.