Flávio Bolsonaro busca empresários após desgaste com mercado

Antes de embarcar para São Paulo, Flávio participa nesta terça-feira (19), às 11h, de uma reunião com a base aliada na sede nacional do PL, no Brasil 21, em Brasília - (crédito: AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) terá uma quarta-feira (20/5) marcada por reuniões políticas e econômicas em meio ao esforço do PL para conter os efeitos da crise envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro. A estratégia da legenda é tentar reaproximar o parlamentar do empresariado e da Faria Lima após a repercussão negativa do áudio em que Flávio cobra recursos para o financiamento do filme Dark Horse, produção inspirada na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Antes de embarcar para São Paulo, Flávio participa nesta terça-feira (19), às 11h, de uma reunião com a base aliada na sede nacional do Partido Liberal, no Brasil 21, em Brasília. O encontro foi articulado após dias de tensão interna provocados pelo desgaste político da pré-campanha presidencial.

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Segundo fontes ouvidas pelo Correio, a avaliação dentro do partido é que a crise abriu ruídos junto ao mercado financeiro e gerou desconforto entre empresários que vinham mantendo diálogo frequente com o entorno do senador. Um interlocutor próximo à campanha afirma que Flávio tenta “reafirmar alianças e recuperar confiança” após a repercussão do caso.

Nos bastidores da Faria Lima, investidores passaram a discutir os impactos políticos do episódio e os riscos para a corrida presidencial de 2026. Reportagens publicadas nos últimos dias mostraram que operadores do mercado reagiram com cautela à divulgação do áudio envolvendo Daniel Vorcaro, investigado no caso Banco Master.

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A reação chegou ao mercado financeiro. Após a divulgação das mensagens, o dólar registrou forte alta frente ao real e o Ibovespa operou em queda, movimento interpretado por agentes econômicos como reflexo da incerteza política provocada pela crise. Parte do empresariado também passou a defender alternativas dentro do campo da direita para a disputa presidencial, fontes de direita ouvida pela reportagem afirmaram que se “azedar mais” para o senador, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) viria como um plano B da legenda.