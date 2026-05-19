Davi Alcolumbre cobra equilíbrio entre atribuições e arrecadação

"Num país de dimensões continentais, como é o nosso país, as realidades de uma região são muito diferentes das realidades de outra região", discursou Alcolumbre - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), reforçou nesta terça-feira (19/5) o compromisso do Congresso Nacional com o fortalecimento dos municípios brasileiros e defendeu maior atenção às desigualdades regionais e às necessidades das administrações locais.

Durante discurso na XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, conhecida como Marcha dos Prefeitos, o senador afirmou que o Legislativo Federal tem trabalhado para reconhecer a importância das cidades, e ressaltou a necessidade de garantir recursos financeiros quando novas atribuições são transferidas às prefeituras.



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Ao participar do evento, realizado na capital federal, Alcolumbre destacou o papel da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e elogiou a atuação do presidente da entidade, Paulo Ziulkoski, na defesa das pautas municipalistas.

Segundo o presidente do Senado, a CNM tem desempenhado uma função relevante ao levar aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário as demandas enfrentadas pelos mais de 5,2 mil municípios representados pela entidade.

“Num país de dimensões continentais, como é o nosso país, as realidades de uma região são muito diferentes das realidades de outra região. Mas, também, nós temos neste país chamado Brasil as realidades de cidades que, do lado de outras cidades das mesmas regiões do Brasil, são diferentes”, afirmou.

O senador ressaltou que as diferenças regionais e as peculiaridades locais tornam indispensável um olhar mais atento para as demandas municipais. Segundo ele, compreender a “vida real dos municípios brasileiros” é essencial para a formulação de políticas públicas mais efetivas.

Municípios precisam de mais recursos

Durante a fala, Alcolumbre também defendeu que a descentralização de responsabilidades para os municípios seja acompanhada dos recursos necessários para garantir a execução das políticas públicas. “Quando a gente delega alguma atribuição, a gente precisa saber se a gente está entregando também a fonte de arrecadação para esse município conseguir manter aquela nova atribuição”, disse.

Ao lembrar sua participação na edição anterior da Marcha dos Prefeitos, o presidente do Senado reafirmou o compromisso do Congresso com o municipalismo e o fortalecimento da política local. Segundo ele, nos últimos anos, o Parlamento tem se dedicado à aprovação de projetos voltados ao reconhecimento do papel das cidades brasileiras e da importância das gestões municipais para o funcionamento do país.

Alcolumbre também cumprimentou autoridades presentes no encontro, entre elas o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ministros, e governadores, além de destacar a presença do governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, citado pelo senador durante o evento.