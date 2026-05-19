Mário Frias agradece apoio de Vorcaro a filme sobre Bolsonaro

"Vamos mexer com o coração de muita gente", disse Mário Frias (esquerda) ao banqueiro Daniel Vorcaro, por mensagem - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O deputado federal Mário Frias (PL-SP) manteve conversas e trocou áudios com o banqueiro Daniel Vorcaro sobre a produção de Dark Horse, filme inspirado na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As mensagens, divulgadas pelo Intercept Brasil nesta terça-feira (19/5), mostram o parlamentar agradecendo o apoio recebido e relatando avanços do projeto cinematográfico. Frias atua como produtor-executivo do filme.

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Em um dos áudios atribuídos a Frias, enviado em dezembro de 2024, o deputado afirma que a produção teria impacto emocional e político. “Vamos mexer com o coração de muita gente”, diz ele ao banqueiro, acrescentando que gostaria de atualizá-lo sobre o andamento do longa.

Segundo a reportagem, a conversa ocorreu no mesmo dia em que estava prevista uma reunião entre Vorcaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), embora o encontro não tenha sido confirmado.

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Entusiasmo com o filme

As trocas de mensagens revelam ainda um tom de entusiasmo em torno do projeto. Dias depois, Frias enviou ao empresário uma captura de tela de uma conversa com o diretor Cyrus Nowrasteh e classificou o filme como “a maior superprodução de uma história brasileira”.

Em outra conversa, afirmou que o longa teria papel “histórico” e seria capaz de alcançar “milhões de pessoas em todo o mundo”.

Nas mensagens, Vorcaro respondeu de forma breve, prometendo retornar as ligações e afirmando acreditar no projeto. Em uma das interações, Frias associou o filme à ideia de “justiça divina” e disse que a obra revelaria a “verdadeira história” de Bolsonaro.