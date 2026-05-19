Gilmar cassa decisão que mandou Zeca Dirceu apagar críticas a Dallagnol

Mendes apontou que a afirmação de que Dallagnol "segue inelegível" é juridicamente legítima, baseada em decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de junho de 2023 - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, decano da Corte, cassou, nesta terça-feira (19/5), a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) que havia determinado a remoção de publicações do deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) nas redes sociais X (antigo Twitter), Instagram e Facebook.



O ministro entendeu que a ordem de retirada configurava censura prévia, violando o entendimento fixado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 130, que proíbe restrições estatais prévias à atividade informativa e de expressão.

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A disputa judicial começou após o Partido Novo questionar postagens de Zeca Dirceu que afirmavam que o ex-procurador Deltan Dallagnol estaria “inelegível” e teria sido “pego tentando desviar (R$) 2 bilhões de recursos públicos”.



O TRE-PR havia julgado a representação parcialmente procedente, alegando que a “inelegibilidade” citada era, na verdade, falta de quitação eleitoral por uma multa já paga, e que as postagens seriam propaganda eleitoral antecipada negativa e desinformativa.

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Contudo, o decano rebateu esses pontos, destacando que as afirmações do parlamentar possuem lastro em documentos públicos e fatos notórios.

Mendes apontou que a afirmação de que Dallagnol "segue inelegível" é juridicamente legítima, baseada em decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de junho de 2023. O tribunal reconheceu fraude à lei na exoneração de Dallagnol do Ministério Público Federal (MPF) em novembro de 2021, que teria ocorrido para evitar processos disciplinares, gerando uma inelegibilidade de oito anos.

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Desvios na Operação Lava Jato

Além disso, o ministro considerou factuais as menções a tentativas de desvios bilionários na Operação Lava Jato, respaldadas por relatórios do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Polícia Federal (PF).

As investigações apontam repasses sigilosos de R$ 2,1 bilhões e a tentativa de destinar R$ 2,5 bilhões a uma fundação privada — iniciativa barrada pelo STF — além de outros R$ 5 bilhões movimentados fora dos canais oficiais.

A decisão de Gilmar reforçou que a Constituição protege o direito à crítica a agentes públicos, mesmo que ácida ou exagerada, e concluiu que o Judiciário não deve atuar como censor de manifestações de inequívoco interesse público.