PGR decide manter negociações com Vorcaro para delação premiada

A PGR ainda pode continuar negociando um acordo de colaboração, embora a tendência seja de que a Procuradoria também rejeite o acerto - (crédito: BBC Geral)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) decidiu manter as negociações para um acordo de delação premiada com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A posição da instituição será mantida mesmo após a Polícia Federal (PF) rejeitar um acordo de colaboração com o banqueiro, na quarta-feira (20/5).



A avaliação do Ministério Público é de que Vorcaro deve contar com uma segunda chance para apresentar um material mais consistente. A informação foi revelada pela jornalista Gabriela Coelho, do R7, e confirmada pelo Correio junto a fontes ligadas ao caso.

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De acordo com informações de integrantes da PF, não há mais chance de uma tratativa com Vorcaro, pois as diligências da Operação Compliance Zero estão avançadas e as provas colhidas são suficientes para entender o funcionamento do esquema.

O banqueiro, de acordo com fontes da investigação, não apresentou informações complementares ao que os policiais já descobriram e teria, inclusive, deixado de delatar suspeitos que já foram identificados no curso da apuração.

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Proposta vazia

Vorcaro apresentou uma proposta de delação considerada "vazia", praticamente "sem nada". A decisão da Polícia Federal foi informada ao ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), e à Procuradoria-Geral da República.

A PGR ainda pode continuar negociando um acordo de colaboração, embora a tendência seja de que a Procuradoria também rejeite o acerto. Investigadores ouvidos pela reportagem do Correio avaliam que a expectativa é de que a defesa de Vorcaro apresente uma nova proposta, com mais uma tentativa de firmar a delação entre o investigado e os integrantes da corporação.

No entanto, a equipe da PF está cada vez mais convencida de que Vorcaro estaria tentando proteger pessoas próximas. Ele estava detido na Penitenciária Federal de Brasília, na Papuda, e foi transferido para uma sala de estado-maior na Superintendência da PF, na capital federal.

Porém, na terça-feira (19), foi levado para uma cela comum, na carceragem da corporação, em um claro sinal de que a delação não estava avançando.