Governo pressiona Congresso por CPI do Banco Master

Pedro Uczai afirmou que a instalação da CPI é "urgente" e criticou a proposta de CPMI apresentada pela oposição: "Teatro" - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

Deputados da base governista e da oposição de esquerda intensificaram nesta quinta-feira (21/5) a pressão pela instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o Banco Master. Em discursos no plenário do Congresso Nacional, o deputado Pedro Uczai (PT-SC) e a deputada Heloísa Helena (Rede-RJ) defenderam a abertura imediata das investigações, fizeram ataques ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e acusaram setores políticos de resistência à apuração do caso.

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Pedro Uczai afirmou que a instalação da CPI é “urgente” e criticou a proposta de CPMI apresentada pela oposição ligada ao PL, classificando a iniciativa como um “teatro”. Segundo o parlamentar, a decisão do PT de não apoiar o requerimento da oposição ocorreu por discordâncias quanto à condução da investigação e pelo entendimento de que haveria uma tentativa de desviar o foco do caso.

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No discurso, o deputado associou o empresário Daniel Vorcaro à família Bolsonaro e acusou Flávio Bolsonaro de manter relação com o banqueiro. Uczai citou supostos pagamentos e afirmou que o senador teria visitado Vorcaro em prisão domiciliar utilizando recursos públicos do Senado Federal.

“Vamos abrir essa CPI”, declarou o deputado, ao sustentar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria favorável às investigações. Segundo ele, o chefe do Executivo defende que os fatos sejam apurados “doa a quem doer”.

O petista também afirmou que parlamentares do partido assinaram outros pedidos de investigação relacionados ao Banco Master, incluindo requerimentos apresentados pela deputada Fernanda Melchionna (PSol-RS) e pelo senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG), mas recusaram apoio ao texto articulado pela oposição bolsonarista.

Já a deputada Heloísa Helena direcionou um apelo ao presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), para que o requerimento da CPI avance. Ela relatou dificuldades na coleta de assinaturas desde dezembro e criticou o que chamou de “hipocrisia” e “vigarice política” no tratamento dado ao tema por diferentes grupos partidários.

Segundo a parlamentar, o pedido de CPI encabeçado por ela e pela deputada Fernanda Melchionna teria reunido apoio de parlamentares de diferentes espectros ideológicos, da direita à esquerda.

Heloísa afirmou que o objetivo da investigação é apurar não apenas o Banco Master, mas também uma suposta rede de irregularidades envolvendo lavagem de dinheiro, narcotráfico e descontos indevidos sobre aposentados e pensionistas. A deputada mencionou casos em 19 estados e alegou prejuízos a cerca de 250 mil beneficiários no estado do Rio de Janeiro.

Em tom crítico, a parlamentar disse que a investigação não pode ser seletiva nem limitada a adversários políticos, argumentando que irregularidades devem ser apuradas independentemente do grupo envolvido. Ela cobrou tratamento igual para todos os investigados e voltou a defender a instalação da CPI para aprofundar as apurações sobre o Banco Master e seus desdobramentos políticos.