Lula e Motta se reúnem na segunda para tratar do fim da escala 6x1

Lula e Motta devem se reunir na segunda-feira (25/5) para discutir a tramitação do fim da escala 6x1 - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nesta sexta-feira (22/5), que se reunirá com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, na segunda-feira (25) para tratar sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1.



Os deputados devem analisar a matéria na próxima semana, e Lula defende que a jornada de trabalho deve ser diminuída de 44 para 40 horas. Apesar disso, reconhece a resistência no Congresso.

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“Obviamente, não temos força para aprovar tudo que a gente quer, então temos que negociar", comentou Lula em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

“Estamos trabalhando com a mentalidade retrógrada de gente que parece moderninho na televisão, mas, no trato com o subordinado, não tem nada de moderno. Nós defendemos que a redução seja de uma vez, de 44 para 40 (horas), sem reduzir salário ”, pontuou o presidente.

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O Palácio do Planalto está articulando um meio-termo, e avalia um período de transição para a medida de dois a cinco anos, mas nem todos do governo aprovam a concessão. Alguns integrantes do Executivo defendem que não haja prazo para adaptação dos setores produtivos.

O relator da proposta, Leo Prates (Republicanos-BA), iria apresentar seu parecer na quarta (20), mas acabou adiando para a segunda, com a votação prevista para terça (26).