Lula sobre Nath Finanças pedir para proibir bets: ‘Não sou dono do Brasil’

Lula defendeu fim das bets após ser questionado por Nath Finanças, mas disse que depende do Congresso - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a comentar o debate sobre as apostas esportivas on-line e afirmou que, pessoalmente, seria favorável ao fim das plataformas conhecidas popularmente como "bets". A declaração ocorreu durante a participação no “Sem censura”, da TV Brasil, na sexta-feira (22/5), quando foi questionado pela influenciadora Nath Finanças sobre a decisão do governo de regulamentar o setor em vez de proibi-lo.

Nath questionou a posição do governo em relação ao tema. Ela lembrou que as apostas esportivas on-line foram autorizadas inicialmente em 2018, durante o governo de Michel Temer, mas passaram a receber regulamentação mais ampla em 2023.

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“Você priorizou mais a arrecadação do que proibir? Porque você falou que, por você, acabaria com as bets. Por que então sancionou ao invés de proibir, como a China tem?”, perguntou Nath.

Lula respondeu afirmando que o governo já realizou ações para restringir plataformas ilegais e reforçou sua posição pessoal sobre o assunto. “Primeiro, nós proibimos quase que 90% de tudo que era bet ilegal nesse país”, disse o presidente.

Na sequência, ao ser novamente questionado sobre por que não teria proibido todas as plataformas, Lula foi contra os sites de apostas. “Eu, por mim, proibiria todas”.

A influenciadora rebateu, perguntando por que o presidente não proibiu as casas de apostas. “Porque não depende de mim. Eu não sou o dono do Brasil. Da mesma forma que eu falo que o Trump não é dono do mundo, eu não sou dono do Brasil”, respondeu Lula.

Lula continuou explicando que decisões dessa natureza dependem do funcionamento das instituições e da articulação política entre os poderes. “Eu sou o presidente da República. Eu faço parte de um tripé de instituições que governam o país: eu tenho o Congresso Nacional e eu tenho o Poder Judiciário. Pra eu fazer uma lei, eu tenho que mandar para o Congresso Nacional”, afirmou.

Durante a conversa, o presidente ainda destacou a composição política do governo no Legislativo, mencionando a necessidade de negociação para aprovar medidas. Questionado por Nath sobre a possibilidade de ter vetado a regulamentação em 2023, Lula respondeu de forma direta: “Eles derrubam o veto”.

Ainda durante o programa, Lula disse que pretende defender o fim das plataformas de apostas durante a campanha eleitoral. “Se depender da vontade do presidente da República, eu vou dizer durante a campanha: eu sou favorável a acabar com todas aquelas bets que não estão prestando nenhum serviço de utilidade a este país”, declarou.