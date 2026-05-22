Solta pela Justiça italiana, Zambelli comemora: "Essa vitória foi de Deus"

Zambelli continua respondendo por porte ilegal de armas e ameaça com arma de fogo - (crédito: Reprodução/Instagram)

A ex-deputada Carla Zambelli teve a soltura autorizada pela Justiça italiana, nesta sexta-feira (22/5), após quase um ano presa. Mais cedo, a Suprema Corte de Cassações havia rejeitado um pedido de extradição da brasileira. Ela ainda responde em outro processo no país.

“Essa vitória foi de Deus”, comemorou Zambelli em um vídeo publicado nas redes sociais do advogado Pieremilio Sammarco. “O Pieremilio conseguiu fazer o impossível, que era lutar contra um sistema gigantesco. Ele foi um grande leão em tudo isso”.

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No vídeo, Zambelli afirma que foi aplaudida no cárcere após o anuncio da soltura. “Eu disse bem alto dentro da prisão: ‘Cada um de vocês que creem em Deus, será abençoado'”, declarou.

O processo pelo qual a ex-deputada foi solta diz respeito à invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em que foi emitido um mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Ela havia sido sentenciada a dez anos de prisão.

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Zambelli ainda responde por ter perseguido e apontado uma arma a um homem em São Paulo, durante as eleições de 2022. Após ter sido condenada, ela fugiu para a Itália e teve o nome incluído na Difusão Vermelha da Interpol como foragida internacional.

Agora, o processo aguarda decisão do ministro da Justiça italiano Carlo Nordio. Ele tem um prazo de 45 dias para se manifestar contra ou a favor da extradição de Zambelli, a partir da publicação do acórdão.