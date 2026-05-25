BTG/Nexus: Lula amplia vantagem no 2º turno e rejeição a Flávio chega a 50%

As Eleições de 2026 estão marcadas para o dia 4 de outubr, quando eleitoras e eleitores vão às urnas para eleger ocupantes dos cargos de presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal - (crédito: Fotos; Divulgação)

A pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (25/05), testou cenários para o primeiro e segundo turno das eleições de 2026. No levantamento de 1º turno, o presidente Lula (PT) apresentou um crescimento de três pontos percentuais, passando de 33% para 36%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) se manteve estável com os mesmos 26%.

No principal cenário estimulado, as mudanças ocorreram dentro da margem de erro: Lula oscilou negativamente de 41% para 40%, e Flávio Bolsonaro passou de 36% para 35%. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), oscilou de 3% para 5%, enquanto o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (novo), permaneceu com 4% das intenções de voto. Renan Santos, do Missão, manteve os 3%.

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Em uma eventual disputa de segundo turno, Lula conseguiu ampliar sua diferença sobre o senador Flávio Bolsonaro, abrindo quatro pontos percentuais de vantagem. O atual presidente registra 47% das intenções de voto contra 43% do candidato do PL, marcando a maior vantagem obtida pelo petista nesta série histórica.

A pesquisa também simulou o segundo turno contra outros candidatos: Lula venceria Romeu Zema por 49% a 38% e superaria Ronaldo Caiado por 46% a 40%.

De acordo com o CEO da Nexus, Marcelo Tokarsk, mesmo com o vazamento do áudio de Flávio a Daniel Vorcaro, "a eleição que tende a ser bastante apertada,a vantagem de 4pp aberta por Lula sobre Flávio no 2º turno indica que, mesmo sem abalar demais a candidatura do PL, esses fatos podem sim ser decisivosna eleição de outubro", destacou.

Rejeição

Pela primeira vez na pesquisa, a rejeição dos dois principais candidatos apresenta uma diferença de três pontos percentuais, favorecendo Lula. A parcela de eleitores que diz não votar em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum subiu de 48% (em março e abril) para 50% em maio. Já a rejeição ao presidente Lula vem caindo sucessivamente, recuando de 49% em março para 48% em abril, chegando a 47% em maio.

Acompanhando esse movimento, o potencial de voto de Lula manteve-se em 50%, ao passo que o de Flávio recuou de 48% para 46%.

As entrevistas da pesquisa foram feitas por telefone com 2.045 eleitores, entre os dias 22 e 24 de maio de 2026. A pesquisa apresenta margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04193/2026.