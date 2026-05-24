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ELEIÇÕES 2026

Nikolas é acusado de trair o bolsonarismo: "Vídeo manipulado"

Deputado tem sido acusado de não se engajar na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência

Expressão de Nikolas gerou revolta entre bolsonaristas - (crédito: Instagram/Reprodução)
Expressão de Nikolas gerou revolta entre bolsonaristas - (crédito: Instagram/Reprodução)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) respondeu as acusações de que está desprezando o movimento bolsonarista e criticou parte da direita por supostamente manipular um vídeo que viralizou nas redes sociais.

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O vídeo em questão mostra Nikolas ao lado de um apoiador que faz um pedido: “Manda um recado para a população de Rodrigues Alves, que é a cidade mais bolsonarista do Acre.”

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Quando a palavra “bolsonarista” é citada, o deputado para de abraçar o apoiador e muda de expressão. O movimento foi entendido por parte dos direitistas como uma reação negativa, enquanto Nikolas tem sido acusado de não se engajar na pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.

Saiba Mais

“O brilho sumiu e o sorriso apagou. Nikolas nem disfarça o ódio quando escuta o substantivo bolsonarista”, comentou um perfil.

"Esse moleque e a turma da camisetinha preta não merece nossos votos bolsonaristas! Ele quer eleger uma bancada anti-Bolsonaro usando eleitores do presidente Bolsonaro! É um traidor!", disse outro.

Nikolas reage

Diante das acusações, o deputado publicou uma explicação feita pelo próprio apoiador do vídeo, que diz que a reação foi “tirada de contexto” pela esquerda.

Nikolas escreveu: “O vídeo manipulado para me difamar partiu da própria 'direita' do Twitter. Até o rapaz do vídeo achou que era a 'esquerda' – sim, o modo de agir está igual.”

“A verdade prevalece”, completou o deputado.

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Andrei Megre - Estado de Minas

Por Andrei Megre - Estado de Minas
postado em 24/05/2026 19:33 / atualizado em 24/05/2026 19:33
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