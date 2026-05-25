Lula oferece ajuda humanitária em conversa com presidente da Bolívia

Ações de ajuda humanitária à Bolívia foram oferecidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao líder do Executivo boliviano, Rodrigo Paz, em telefonema realizado entre os dois, na noite desta segunda-feira (25/5). Apesar do apoio à Bolívia, ainda não há informações sobre qual o tipo de contribuição do Brasil entrará no país.

O oferecimento de apoio ao território boliviano ocorre em meio à crise de abastecimento em decorrência de bloqueios de estradas feitos por manifestantes contrários ao presidente Rodrigo Paz.

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No poder há seis meses, o líder boliviano enfrenta a pior crise econômica do país em quarenta anos, decorrente da escassez de dólares. Na ligação entre os chefes de Estado, Lula reiterou a importância de as manifestações na Bolívia respeitarem as instituições democráticas e o Estado de Direito.

O líder brasileiro também defendeu que governo e movimentos sociais adotem o diálogo em detrimento de ações violentas.

Manifestações

Nas últimas três semanas, dezenas de rodovias que levam a La Paz, a sede do governo, foram bloqueadas por manifestantes, o que gerou escassez de alimentos, medicamentos e combustível na cidade e agravou os efeitos da inflação, que atingiu 14% em abril, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

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As ações contra o governo de Rodrigo Paz ocorrem por resistências de movimentos sociais às reformas propostas pelo presidente boliviano. Em resposta, Paz afirma que um dos principais opositores, o ex-presidente Evo Morales, está por trás dos protestos.