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Redução de jornada

Boulos celebra andamento do fim da escala 6x1 na Câmara: "Será para já!"

Titular da Secretaria-Geral da Presidência da República considerou como vitória do governo o fato de a redução da jornada de trabalho começar 60 dias após uma possível sanção do projeto

"As propostas de transição de 10 anos, 5 anos ou 3 anos foram derrotadas", comemora Boulos - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O ministro Guilherme Boulos, titular da Secretaria-Geral da Presidência da República, comentou o acordo anunciado entre o governo e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta segunda-feira (25/5), para uma possível redução gradual na jornada de trabalho para 40 horas semanais.

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Na avaliação de Boulos, o texto da proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim da escala de trabalho 6x1 prevê celeridade na nova legislação.

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"O único ponto gradual será a redução da jornada semanal: em 60 dias irá de 44 para 42 horas e, no ano que vem, para 40 horas. Portanto, as propostas de transição de 10 anos, 5 anos ou 3 anos foram derrotadas. E o fim da 6X1 será pra já! Nosso compromisso é com os trabalhadores brasileiros!", publicou o ministro, em seu perfil no X.

Transição

Uma principais vozes do Planalto em prol do fim da escala 6x1, Guilherme Boulos negava possibilidades de o chamado período de transição — tempo para que as empresas se adaptem às possíveis novas regulamentações — serem de anos. Seu posicionamento contrasta com os de associações empresariais, que demandavam tempo maior de transição. 

A transição, de acordo com o desenho da proposta apresentada por Motta, será feita de forma gradual. Haverá, 60 dias após uma possível sanção do projeto, um redução de duas horas na jornada semanal de trabalho.

Após isso, ainda caso a proposta seja aprovada nos Plenários da Câmara e Senado e sancionada pelo presidente da República, passará a valer a jornada máxima de 40h semanais. Essa nova regra ocorrerá 12 meses após a sanção presidencial.  

Saiba Mais

Na avaliação de Boulos, o texto da proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim da escala de trabalho 6x1 prevê celeridade na nova legislação.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 25/05/2026 15:36 / atualizado em 25/05/2026 15:41
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