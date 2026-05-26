Zema amplia crise entre Novo e PL após críticas a Flávio Bolsonaro

O atrito começou após Zema classificar como "um tapa na cara do Brasil" as revelações envolvendo Vorcaro e a negociação de recursos para o filme "Dark Horse" - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As críticas do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aprofundaram a crise entre os dois partidos em meio às articulações da direita para as eleições presidenciais de 2026. O embate ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (26/5), após o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, minimizar o impacto das declarações do mineiro e afirmar que o desgaste atinge mais o próprio Novo do que o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em entrevista ao Correio, Sóstenes afirmou que o PL acompanha “de camarote” o movimento de Zema e sugeriu que o governador tem provocado desgaste interno na própria legenda. “As declarações do Zema estão criando problemas pra ele mesmo dentro do Novo. E nós estamos assistindo de camarote ele errar. Eu não vejo ninguém do Novo votando no Lula no segundo turno. Então está tudo sob controle”, declarou.

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O atrito começou após Zema classificar como “um tapa na cara do Brasil” as revelações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e a negociação de recursos para o filme Dark Horse, produção inspirada na trajetória política de Jair Bolsonaro. A reação foi imediata dentro do núcleo bolsonarista.

Flávio Bolsonaro afirmou que o governador mineiro foi “precipitado” ao comentar o caso e disse esperar que aliados dessem “o benefício da dúvida” antes de fazer críticas públicas. Nos bastidores, integrantes do PL interpretaram a fala de Zema como uma tentativa de se afastar do bolsonarismo para consolidar uma candidatura própria ao Palácio do Planalto.

A tensão ocorre justamente num momento em que dirigentes do PL tentavam construir uma aproximação mais sólida com o governador mineiro. O nome de Zema chegou a ser ventilado como possível vice em uma eventual chapa presidencial liderada por Flávio Bolsonaro. A hipótese, no entanto, foi descartada pelo governador, que reafirmou a intenção de disputar a Presidência da República pelo Novo.

Em entrevista recente à GloboNews, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, saiu em defesa de Flávio Bolsonaro e reforçou que o partido manterá o senador como nome prioritário para a corrida presidencial. Embora sem citar Zema diretamente, o gesto foi interpretado por aliados como um recado ao Novo e aos setores da direita que tentam se descolar da imagem do bolsonarismo.

“Flávio Bolsonaro é o candidato do [Jair] Bolsonaro e nós vamos até o fim nessa história porque ele vai ganhar as eleições", afirmou Valdemar.

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Apesar do embate nacional, PL e Novo seguem dependentes politicamente em diferentes estados. Em Minas Gerais, por exemplo, interlocutores das duas legendas ainda tentam preservar pontes para manter influência no eleitorado conservador local, especialmente diante da tentativa de Zema de transferir capital político ao governador Mateus Simões (PSD-MG).

Em São Paulo, o alinhamento entre setores do Novo e do PL continua em torno da reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), mesmo com ruídos na disputa presidencial. Já no Rio de Janeiro, Paraná e Goiás, lideranças das duas siglas mantêm conversas regionais, embora o avanço das pré-candidaturas nacionais tenha esfriado parte das negociações.

Nos bastidores, integrantes do Novo avaliam que Zema precisava marcar independência para não ser absorvido politicamente pelo bolsonarismo. No PL, porém, a avaliação é de que o governador escolheu o pior momento possível para ampliar o distanciamento público da família Bolsonaro.

O Correio entrou em contato com os pré-candidatos Zema e Flavio, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta. O espaço permanece aberto.