"Equilíbrio é palavra-chave", diz presidente do Correio sobre escala 6x1

O presidente do Correio, Guilherme Machado, discursou nesta terça-feira (26/5) na abertura do CB Debate "Escala 6x1: em busca do equilíbrio na jornada de trabalho" - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, destacou nesta terça-feira (26/5) a importância do equilíbrio como eixo central do debate sobre jornadas de trabalho, durante o CB Debate “Escala 6x1: em busca do equilíbrio na jornada de trabalho”.

Machado afirmou que o próprio nome do seminário de hoje do Correio resume o desafio da discussão. “Gostei muito do título do nosso evento ‘Em busca do equilíbrio da jornada de trabalho’. Essa é, sem dúvida, a palavra-chave deste debate, equilíbrio”, disse.

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O encontro reúne autoridades, parlamentares, especialistas e representantes do setor produtivo para discutir os impactos das relações de trabalho na vida dos brasileiros.

O executivo defendeu ainda a necessidade de conciliar mudanças nas regras trabalhistas com diferentes interesses sociais e econômicos. “Precisamos mudar (a jornada de trabalho), precisamos ajustar, mas sempre buscando equilíbrio. Um equilíbrio que atenda às demandas dos trabalhadores sem esquecer a importância da economia do país nesse processo. Isso é fundamental”, afirmou.

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