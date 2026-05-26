"Equilíbrio é palavra-chave", diz presidente do Correio sobre escala 6x1

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, destacou nesta terça-feira (26/5) a importância do equilíbrio como eixo central do debate sobre jornadas de trabalho, durante o CB Debate “Escala 6x1: em busca do equilíbrio na jornada de trabalho”.
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Machado afirmou que o próprio nome do seminário de hoje do Correio resume o desafio da discussão. “Gostei muito do título do nosso evento ‘Em busca do equilíbrio da jornada de trabalho’. Essa é, sem dúvida, a palavra-chave deste debate, equilíbrio”, disse.
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O encontro reúne autoridades, parlamentares, especialistas e representantes do setor produtivo para discutir os impactos das relações de trabalho na vida dos brasileiros.
O executivo defendeu ainda a necessidade de conciliar mudanças nas regras trabalhistas com diferentes interesses sociais e econômicos. “Precisamos mudar (a jornada de trabalho), precisamos ajustar, mas sempre buscando equilíbrio. Um equilíbrio que atenda às demandas dos trabalhadores sem esquecer a importância da economia do país nesse processo. Isso é fundamental”, afirmou.
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