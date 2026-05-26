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Lula recebe visita da presidente do Suriname na quinta-feira (28)

Entre os temas que devem ser tratados no encontro está o combate ao crime organizado na região amazônica

Reunião bilateral de Lula com a presidente da República do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons, em Belém (PA), em novembro de 2025 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Reunião bilateral de Lula com a presidente da República do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons, em Belém (PA), em novembro de 2025 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá nesta quinta-feira (28/5) a presidente do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons, no Palácio do Planalto.

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A reunião tratará de infraestrutura de exportação, rota marítima ao norte do país, segurança alimentar e reforço a uma cooperação contra o crime organizado. A região amazônica é de importante vigilância, tendo em vista as rotas dominadas por facções criminosas. 

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O Suriname tem fronteiras com o Pará e o Amapá e também tem forte atuação do garimpo ilegal no território.

O líder petista cumpre agenda nesta terça (26/5) e na quarta (27) no estado do Amazonas, mas a expectativa é de que alguns ministros da comitiva retornem antes a Brasília para a preparação da visita oficial.

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Ândrea Malcher

Repórter

Cobre Congresso Nacional e demais assuntos de política. Já passou pela editoria de Diversão e Arte, no Correio, e pelo portal SBT News. É formada em Jornalismo e em Audiovisual pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Ândrea Malcher
postado em 26/05/2026 11:21 / atualizado em 26/05/2026 11:57
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