Lula recebe visita da presidente do Suriname na quinta-feira (28)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá nesta quinta-feira (28/5) a presidente do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons, no Palácio do Planalto.
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A reunião tratará de infraestrutura de exportação, rota marítima ao norte do país, segurança alimentar e reforço a uma cooperação contra o crime organizado. A região amazônica é de importante vigilância, tendo em vista as rotas dominadas por facções criminosas.
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O Suriname tem fronteiras com o Pará e o Amapá e também tem forte atuação do garimpo ilegal no território.
O líder petista cumpre agenda nesta terça (26/5) e na quarta (27) no estado do Amazonas, mas a expectativa é de que alguns ministros da comitiva retornem antes a Brasília para a preparação da visita oficial.