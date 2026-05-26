Lula promete "maior cuidado ambiental do mundo" em obras da BR-319

As obras estão centradas em um trecho entre os km 250 e 655 da via, onde a estrada é de barro, área conhecida como "trecho do meio" -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesta terça-feira (26/5), as obras da rodovia BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO), e garantiu que elas serão feitas "com o maior cuidado ambiental de qualquer estrada já feita em qualquer país do mundo”.



“Ela não é uma estrada qualquer, está situada em um lugar muito sensível da Amazônia. E, para autorizarmos fazer a estrada, estamos discutindo há meses o sistema de segurança ambiental mais seguro”, declarou ele durante uma entrega do Minha Casa, Minha Vida em Manaus.

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A rodovia tem 885 quilômetros de extensão, e é a única ligação rodoviária de Manaus com o restante do Brasil. As obras estão centradas em um trecho entre os km 250 e 655 da via, onde a estrada é de barro, área conhecida como “trecho do meio”.

“Vamos trabalhar. Talvez seja a estrada que vai ser feita com o maior cuidado ambiental de qualquer estrada já feita em qualquer país do mundo. Será a estrada modelo de qualidade e preservação ambiental", declarou ainda o chefe do Executivo.

“A gente não quer que as pessoas, sem nenhum critério, desmatem a floresta para ganhar dinheiro vendendo madeira, sem levar em conta o prejuízo que a gente pode causar no meio ambiente, que é uma coisa muito importante hoje para nós”, acrescentou o presidente.

Rodovia contestada

A obra é alvo de críticas dos ambientalistas, que alegam que a obra não teve os estudos preliminares adequados. Uma ação civil pública protocolada pelo Laboratório do Observatório do Clima alegando, ainda, riscos de danos ambientais, levou à suspensão de quatro pregões eletrônicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito (Dnit) para as obras.