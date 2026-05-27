Motta manda retirar cartazes e roupas com mensagens do plenário durante sessão da PEC da 6x1

Deputadas a favor do fim da escala 6x1 discursam na bancada - (crédito: Reprodução/YouTube/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), pediu nesta quarta-feira (27/5) que parlamentares retirassem imediatamente cartazes, banners, faixas e até vestimentas consideradas em desacordo com as normas internas da Casa durante sessão no plenário que discute a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que trata do fim da escala 6x1 e da redução da jornada de trabalho.

Da mesa diretora, Motta fez um apelo para que deputados retirassem objetos e peças de roupa utilizados em manifestações políticas no plenário, citando regras de decoro e organização dos trabalhos legislativos.

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“Solicito aos senhores parlamentares que habitualmente estejam utilizando vestimentas ou portando objetos em desacordo com as referidas normas, inclusive camisetas, coletes, cartazes, banners, faixas e assimilados, que removam imediatamente, de modo a assegurar o regular andamento, a ordem e o decoro dos trabalhos legislativos”, afirmou.

O presidente da Câmara ressaltou que a proibição ao porte de cartazes, banners e materiais semelhantes no plenário segue em vigor e deve ser observada por todos os deputados. Também relembrou normas internas sobre vestimentas adequadas para circulação nas dependências da Câmara.

A manifestação ocorreu em meio à sessão que analisa a PEC 221/2019, em um ambiente de mobilização de parlamentares favoráveis e contrários ao texto. Ao se pronunciar, Motta também indicou que novas questões de ordem sobre matérias já decididas pela Presidência não seriam acolhidas, para evitar reiteração de temas já analisados e garantir a condução dos trabalhos.

Segundo Motta, o Regimento Interno confere à Presidência a supervisão e direção dos trabalhos legislativos, incluindo a definição da ordem de apreciação das proposições em pauta.