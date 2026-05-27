PEC 6x1: veja como votaram os deputados da comissão especial

A comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou na tarde desta quarta-feira (27/5) o texto-base da PEC que altera a jornada de trabalho no país e prevê o fim da escala 6x1. O parecer do relator, deputado federal Léo Prates (Republicanos-BA), foi aprovado por 34 votos favoráveis e 4 contrários.
A medida prevê a diminuição da jornada semanal de 44 para 40 horas e a garantia de duas folgas semanais, com prioridade para o descanso aos domingos. A transição para o novo modelo poderá ocorrer em até 14 meses.
Após a aprovação na comissão especial, a PEC segue para análise do plenário da Câmara dos Deputados. Se aprovada, ainda precisará passar pelo Senado.
Dos 38 parlamentares que participaram da votação, nenhum integra a bancada do Distrito Federal.
Veja como votou cada deputado da comissão:
Deputados que votaram contra a permanência da escala 6x1
- Alencar Santana (PT-SP)
- Alfredinho (PT-SP)
- Any Ortiz (PP-RS)
- Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)
- Carlos Zarattini (PT-SP)
- Cleber Verde (MDB-MA)
- Daiana Santos (PCdoB-RS)
- Dani Cunha (PL-RJ)
- Dorinaldo Malafaia (PDT-AP)
- Duarte Jr. (Avante-MA)
- Erika Hilton (PSOL-SP)
- Geraldo Resende (União Brasil-MS)
- Glaustin da Fokus (Podemos-GO)
- José Rocha (União Brasil-BA)
- Julio Lopes (PP-RJ)
- Leo Prates (Republicanos-BA)
- Leonardo Monteiro (PT-MG)
- Lídice da Mata (PSB-BA)
- Luiz Carlos Motta (PL-SP)
- Luiz Gastão (PSD-CE)
- Marcelo Queiroz (PSDB-RJ)
- Maria do Rosário (PT-RS)
- Mauro Benevides Filho (União Brasil-CE)
- Max Lemos (União Brasil-RJ)
- Paulinho da Força (Solidariedade-SP)
- Paulo Marinho Jr. (PL-MA)
- Pedro Westphalen (PP-RS)
- Rafael Brito (MDB-AL)
- Reginaldo Lopes (PT-MG)
- Roberto Duarte (Republicanos-AC)
- Rodrigo da Zaeli (PL-MT)
- Saullo Vianna (MDB-AM)
- Sidney Leite (PSD-AM)
- Túlio Gadêlha (PSD-PE)
Deputados que votaram a favor da permanência da escala 6x1
- Maurício Marcon (PL-RS)
- Gilson Marques (Novo-SC)
- Osmar Terra (PL-RS)
- Julia Zanatta (PL-SC)
