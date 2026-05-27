InícioPolítica
Fim da escala 6x1

PEC 6x1: veja como votaram os deputados da comissão especial

Dos 38 parlamentares que participaram da votação, nenhum integra a bancada do DF; texto-base foi aprovado nesta quarta-feira (27/5)

Dos 38 parlamentares que participaram da votação, nenhum integra a bancada do Distrito Federal - (crédito: Reprodução/Câmara dos Deputados)
Dos 38 parlamentares que participaram da votação, nenhum integra a bancada do Distrito Federal - (crédito: Reprodução/Câmara dos Deputados)

A comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou na tarde desta quarta-feira (27/5) o texto-base da PEC que altera a jornada de trabalho no país e prevê o fim da escala 6x1. O parecer do relator, deputado federal Léo Prates (Republicanos-BA), foi aprovado por 34 votos favoráveis e 4 contrários.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A medida prevê a diminuição da jornada semanal de 44 para 40 horas e a garantia de duas folgas semanais, com prioridade para o descanso aos domingos. A transição para o novo modelo poderá ocorrer em até 14 meses.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Após a aprovação na comissão especial, a PEC segue para análise do plenário da Câmara dos Deputados. Se aprovada, ainda precisará passar pelo Senado.

Dos 38 parlamentares que participaram da votação, nenhum integra a bancada do Distrito Federal.

Veja como votou cada deputado da comissão:

Deputados que votaram contra a permanência da escala 6x1

  • Alencar Santana (PT-SP)
  • Alfredinho (PT-SP)
  • Any Ortiz (PP-RS)
  • Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)
  • Carlos Zarattini (PT-SP)
  • Cleber Verde (MDB-MA)
  • Daiana Santos (PCdoB-RS)
  • Dani Cunha (PL-RJ)
  • Dorinaldo Malafaia (PDT-AP)
  • Duarte Jr. (Avante-MA)
  • Erika Hilton (PSOL-SP)
  • Geraldo Resende (União Brasil-MS)
  • Glaustin da Fokus (Podemos-GO)
  • José Rocha (União Brasil-BA)
  • Julio Lopes (PP-RJ)
  • Leo Prates (Republicanos-BA)
  • Leonardo Monteiro (PT-MG)
  • Lídice da Mata (PSB-BA)
  • Luiz Carlos Motta (PL-SP)
  • Luiz Gastão (PSD-CE)
  • Marcelo Queiroz (PSDB-RJ)
  • Maria do Rosário (PT-RS)
  • Mauro Benevides Filho (União Brasil-CE)
  • Max Lemos (União Brasil-RJ)
  • Paulinho da Força (Solidariedade-SP)
  • Paulo Marinho Jr. (PL-MA)
  • Pedro Westphalen (PP-RS)
  • Rafael Brito (MDB-AL)
  • Reginaldo Lopes (PT-MG)
  • Roberto Duarte (Republicanos-AC)
  • Rodrigo da Zaeli (PL-MT)
  • Saullo Vianna (MDB-AM)
  • Sidney Leite (PSD-AM)
  • Túlio Gadêlha (PSD-PE)

Deputados que votaram a favor da permanência da escala 6x1

  • Maurício Marcon (PL-RS)
  • Gilson Marques (Novo-SC)
  • Osmar Terra (PL-RS)
  • Julia Zanatta (PL-SC)

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 27/05/2026 18:45 / atualizado em 27/05/2026 18:55
SIGA
x