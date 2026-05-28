"Devolvemos o BRB à população", diz Celina após acordo com STF, União e AGU

A União e o Governo do Distrito Federal (GDF) firmaram, nesta quinta-feira (28/5), um acordo crucial que visa a estabilidade e a recuperação financeira do Banco de Brasília (BRB), que precisa de R$ 6,6 bilhões de aporte para por a “casa” em ordem. O BRB adquiriu carteiras de crédito e tentou comprar o Banco Master, o que foi rejeitado pelo Banco Central e gerou um passivo enorme para a instituição. Com o aval da União, resta a assinatura do empréstimo do GDF junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC), no valor de até 16% da Receita Corrente Líquida do Distrito Federal.

A notícia foi dada pela governadora, Celina Leão (PP), logo após a segunda audiência no Supremo Tribunal Federal, que mediou a negociação. Ela conversou com a imprenssa e disse que o acordo representa um marco para a instituição e seus usuários. Segundo a gestora, o esforço conjunto entre os entes federativos permitiu uma solução definitiva. “Na data de hoje, nós devolvemos definitivamente o BRB à população de Brasília”.

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A governadora ressaltou que a resolução da crise foi tratada como prioridade máxima desde o início de sua gestão, envolvendo mudanças estruturais e éticas. Em um curto período, foram implementadas novas diretrizes para assegurar a transparência dos processos internos do banco. “Em menos de 50 dias que eu assumi o governo do Distrito Federal, nós fizemos várias gestões, desde troca de equipe, desde compliance, troca de diretorias”, afirmou Celina, enfatizando o compromisso com a responsabilidade administrativa.

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Celina destacou a importância do banco para o Distrito Federal e fez uma pelo para que os correntistas que encerraram suas contas, voltem a confiar na instituição.

“Uma instituição que tem aí na nossa cidade todos os seus programas sociais vinculados a ela, uma instituição que tem mais quase 10 milhões de correntistas”. Ela garantiu que a fase de incertezas foi superada graças à nova governança vigilante.

Quanto aos detalhes técnicos da operação de capitalização, Celina explicou que o modelo adotado não sobrecarregará o contribuinte, uma vez que a própria rentabilidade do banco arcará com os compromissos assumidos no acordo. “O empréstimo será de 15 anos com 2 anos de carência. Quem vai pagar o empréstimo é o próprio BRB que sempre deu lucro”.

Ela prometeu uma política de austeridade fiscal rigorosa para garantir o cumprimento das metas estabelecidas. “Quando o Valdivino entrou como nosso secretário, ele botou uma tesoura em cima da mesa e o artigo 167 pregado na sua parede”, relatou a governadora, indicando que a gestão está “cortando contratos” e “diminuindo o gasto com custeio da máquina pública”. De acordo com a Advocacia-Geral da União (AGU), não haverá repasses do governo federal, que só negociou para retirar o GDF da classificação tipo C, de risco. A governadora Celina Leão seguiu para o Mané Garrincha, onde participou de uma carreata em defesa do BRB.