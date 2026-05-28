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GDF fecha acordo e garante empréstimo do FGC para salvação do BRB

Acordo foi fechado entre o GDF, o BRB e a União, com intermediação do STF. Em contrapartida, o DF vai colocar como garantia verbas correspondentes ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

Celina e Nelson de Souza fecharam acordo com STF e governo federal para salvar o BRB - (crédito: Vanilson Oliveira)
Celina e Nelson de Souza fecharam acordo com STF e governo federal para salvar o BRB - (crédito: Vanilson Oliveira)

O Governo do Distrito Federal está autorizado a pegar um empréstimo de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC). O acordo foi fechado na manhã desta quinta-feira (28/5), e envolveu uma negociação mediada pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo, além do GDF - — maior acionista—, o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, representantes do Ministério da Fazenda, da Advocacia Geral da União (AGU) e do Banco Central.

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Ficou definido que, em troca do empréstimo, o DF vai colocar como garantia verbas correspondentes ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Além disso, o GDF assumiu o compromisso de promover medidas de ajuste fiscal voltadas a viabilizar o efetivo cumprimento da operação e das obrigações em acordo.

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O BRB, por sua vez, montou um plano de negócios para solicitação da operação de crédito junto ao FGC e assumiu compromisso no tocante ao célere cumprimento e atendimento das condições necessárias à celebração do contrato em tratativa. 

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

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Por Mila Ferreira e Ana Carolina Alves
postado em 28/05/2026 12:46 / atualizado em 28/05/2026 12:51
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