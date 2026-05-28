GDF fecha acordo e garante empréstimo do FGC para salvação do BRB

Celina e Nelson de Souza fecharam acordo com STF e governo federal para salvar o BRB - (crédito: Vanilson Oliveira)

O Governo do Distrito Federal está autorizado a pegar um empréstimo de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC). O acordo foi fechado na manhã desta quinta-feira (28/5), e envolveu uma negociação mediada pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo, além do GDF - — maior acionista—, o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, representantes do Ministério da Fazenda, da Advocacia Geral da União (AGU) e do Banco Central.

Ficou definido que, em troca do empréstimo, o DF vai colocar como garantia verbas correspondentes ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Além disso, o GDF assumiu o compromisso de promover medidas de ajuste fiscal voltadas a viabilizar o efetivo cumprimento da operação e das obrigações em acordo.

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O BRB, por sua vez, montou um plano de negócios para solicitação da operação de crédito junto ao FGC e assumiu compromisso no tocante ao célere cumprimento e atendimento das condições necessárias à celebração do contrato em tratativa.