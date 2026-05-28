Lula celebra aprovação do fim da 6x1 na Câmara: "Mais dignidade"

Lula também disse que uma possível aplicação do fim da escala 6x1 garantirá dignidade ao trabalhador e à sua família - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou nesta quinta-feira (28/5) a aprovação na Câmara da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1.

Votado no Plenário da Casa na noite de quarta-feira (27), o projeto prevê uma transição gradual para chegar à redução de 44h para 40h semanais. Lula, ao discorrer sobre o tema, destacou o que chamou de ”apoio” da Casa para dar andamento ao projeto.

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“Ontem o Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, aprovou o fim da escala 6x1, criando as condições para que as pessoas só possam trabalhar cinco dias por semanas, oito horas por dias e descansar dois dias por semana. Isso foi uma conquista extraordinária da sociedade brasileira", destacou Lula, durante discurso realizado no Ministério das Relações Exteriores, após ter se reunido com a presidente do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons.

Lula também disse que uma possível aplicação do fim da escala 6x1 garantirá dignidade ao trabalhador e à sua família. "Quero garantir que todo trabalhador e trabalhadora brasileira tenha mais dignidade, mais tempo com a família. Com o apoio do Congresso Nacional, o meu governo está colocando o fim à escala 6x1 com relação com o fim da jornada de 44 para 40 horas", afirmou.

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Trâmite da PEC

Com a aprovação em dois turnos na Câmara, a PEC que acaba com a escala 6x1 seguirá para o Senado. A transição completa para a jornada de 40 horas deve ser concluída em até 14 meses, com uma redução inicial de duas horas prevista para o segundo mês após a promulgação.

A proposta estabelece jornada semanal de 40 horas distribuídas em cinco dias de trabalho, com dois dias de descanso remunerado por semana, um deles preferencialmente aos domingos. O texto aprovado prevê ainda uma transição gradual para a implementação da nova carga horária, sem redução de salários.