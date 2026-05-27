Veja quais deputados votaram contra o fim da escala 6x1

A PEC 221/2019 foi aprovada, nesta quarta-feira (27/5), pelo Plenário da Câmara dos Deputados. A proposta que prevê o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho recebeu 472 votos a favor e 22 contra no primeiro turno. Já em segunda votação, o placar foi de 461 a 19.
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Os seguintes deputados foram contrários ao fim da escala 6x1 em primeiro turno:
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- Adriana Ventura (Novo)
- Bibo Nunes (PL)
- Carlos Chiodini (MDB)
- Caroline de Toni (PL)
- Daniel Freitas (PL)
- Daniela Reinehr (PL)
- Fabio Schiochet (União Brasil)
- Fausto Pinato (União Brasil)
- Gilson Marques (Novo)
- Juliana Zanatta (PL)
- Kim Kataguiri (Missão)
- Lucas Redecker (PSD)
- Marcel Van Hattem (Novo)
- Mauricio Marcon (PL)
- Nicoletti (PL)
- Paulo Marinho Jr (PL)
- Pezenti (MDB)
- Ricardo Guidi (PL)
- Ricardo Salles (Novo)
- Rosangela Moro (PL)
- Sergio Turra (PP)
- Zé Trovão (PL).
Desse grupo, Zé Trovão e Marinho Jr se ausentaram e Fausto Pinato votou a favor no segundo turno. Os demais mantiveram os votos contrários à proposta.
- Leia também: Motta manda retirar cartazes e roupas com mensagens do plenário durante sessão da PEC da 6x1
Com a aprovação nos dois turnos, a PEC será enviada ao Senado Federal. Mais cedo, o parecer do relator Leo Prates (Republicanos) foi aprovado em comissão especial da Câmara por 34 a 4, com deputados do PL e do Novo votando contra.
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