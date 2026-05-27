Veja quais deputados votaram contra o fim da escala 6x1

Proposta recebeu 472 votos a favor e 22 contra em primeiro turno - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A PEC 221/2019 foi aprovada, nesta quarta-feira (27/5), pelo Plenário da Câmara dos Deputados. A proposta que prevê o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho recebeu 472 votos a favor e 22 contra no primeiro turno. Já em segunda votação, o placar foi de 461 a 19.

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Os seguintes deputados foram contrários ao fim da escala 6x1 em primeiro turno:

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Adriana Ventura (Novo)

Bibo Nunes (PL)

Carlos Chiodini (MDB)

Caroline de Toni (PL)

Daniel Freitas (PL)

Daniela Reinehr (PL)

Fabio Schiochet (União Brasil)

Fausto Pinato (União Brasil)

Gilson Marques (Novo)

Juliana Zanatta (PL)

Kim Kataguiri (Missão)

Lucas Redecker (PSD)

Marcel Van Hattem (Novo)

Mauricio Marcon (PL)

Nicoletti (PL)

Paulo Marinho Jr (PL)

Pezenti (MDB)

Ricardo Guidi (PL)

Ricardo Salles (Novo)

Rosangela Moro (PL)

Sergio Turra (PP)

Zé Trovão (PL).

Desse grupo, Zé Trovão e Marinho Jr se ausentaram e Fausto Pinato votou a favor no segundo turno. Os demais mantiveram os votos contrários à proposta.

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Com a aprovação nos dois turnos, a PEC será enviada ao Senado Federal. Mais cedo, o parecer do relator Leo Prates (Republicanos) foi aprovado em comissão especial da Câmara por 34 a 4, com deputados do PL e do Novo votando contra.