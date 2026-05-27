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Votação no Congresso

Veja quais deputados votaram contra o fim da escala 6x1

Bancada do PL e do Novo formou a maioria dos votos contrários à proposta

Proposta recebeu 472 votos a favor e 22 contra em primeiro turno - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
Proposta recebeu 472 votos a favor e 22 contra em primeiro turno - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A PEC 221/2019 foi aprovada, nesta quarta-feira (27/5), pelo Plenário da Câmara dos Deputados. A proposta que prevê o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho recebeu 472 votos a favor e 22 contra no primeiro turno. Já em segunda votação, o placar foi de 461 a 19.

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Os seguintes deputados foram contrários ao fim da escala 6x1 em primeiro turno:

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  • Adriana Ventura (Novo)
  • Bibo Nunes (PL)
  • Carlos Chiodini (MDB)
  • Caroline de Toni (PL)
  • Daniel Freitas (PL)
  • Daniela Reinehr (PL)
  • Fabio Schiochet (União Brasil)
  • Fausto Pinato (União Brasil)
  • Gilson Marques (Novo)
  • Juliana Zanatta (PL)
  • Kim Kataguiri (Missão)
  • Lucas Redecker (PSD)
  • Marcel Van Hattem (Novo)
  • Mauricio Marcon (PL)
  • Nicoletti (PL)
  • Paulo Marinho Jr (PL)
  • Pezenti (MDB)
  • Ricardo Guidi (PL)
  • Ricardo Salles (Novo)
  • Rosangela Moro (PL)
  • Sergio Turra (PP)
  • Zé Trovão (PL).

Desse grupo, Zé Trovão e Marinho Jr se ausentaram e Fausto Pinato votou a favor no segundo turno. Os demais mantiveram os votos contrários à proposta.

Com a aprovação nos dois turnos, a PEC será enviada ao Senado Federal. Mais cedo, o parecer do relator Leo Prates (Republicanos) foi aprovado em comissão especial da Câmara por 34 a 4, com deputados do PL e do Novo votando contra. 

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 27/05/2026 23:55
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