Como pré-candidatos a presidente reagiram sobre classificação de PCC e CV pelos EUA

Pré-candidatos à Presidência nas eleições deste ano, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) se manifestaram nas redes sobre decisão do governo dos Estados Unidos de incluir o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) na lista de organizações terroristas internacionais, anunciada nesta quinta-feira, 28. Pré-candidato a reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se pronunciou em evento e em nota oficial do Planalto.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A notícia foi celebrada por Flávio. "Grande dia", escreveu o senador no X, citando a publicação em que Marco Rubio, secretário de Estado de Donald Trump, sobre a medida. O senador também agradeceu Trump e Rubio nominalmente em outra postagem e se dirigiu ao secretário em uma terceira: "Muito obrigado, Sr. secretário de Estado! O combate os narco-terroristas precisa ser feito com a união entre os países afetados pela atuação criminosa deles! O povo brasileiro agradece!".
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve nos EUA e afirmou ter se reunido nesta quarta-feira, 27, com o vice-presidente americano, J.D. Vance, e com Rubio, para reforçar o pedido de classificar as organizações criminosas como terroristas.
O governo dos EUA já estudava a questão há meses. Como mostrou o Estadão, membros do governo Lula avaliam que a classificação ganhou impulso político com a visita de Flávio mesmo depois de negociações e conversas em que o Brasil deixou clara sua objeção. Nesta sexta-feira, 29, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nota sobre o novo enquadramento.
- Leia também: Classificação de PCC e CV como terroristas pelos EUA abre espaço para ação da CIA no Brasil, diz promotor que há 20 anos combate facção paulista
"É deplorável que mais uma vez integrantes da família Bolsonaro viajem aos Estados Unidos para defender intervenção estrangeira no Brasil. Qualquer colaboração internacional para o combate às facções será bem-vinda. Seguimos dispostos a construir soluções conjuntas benéficas aos países envolvidos. Mas não aceitaremos o uso de medidas arbitrárias vindas do estrangeiro como pretexto para atacar a nossa soberania e a nossa economia", diz o comunicado.
No início do mês, o presidente Lula se reuniu com Trump na Casa Branca, em Washington. A Secom afirma que o Brasil apresentou ao Departamento de Estado dos EUA proposta focada na inteligência e na cooperação internacional que inclui ampliação dos controles sobre a lavagem de dinheiro praticada no exterior e sobre o tráfico de armas enviadas ao Brasil.
Durante cerimônia sobre investimentos da Petrobras em Sergipe, Lula se pronunciou sobre o caso pela primeira vez e criticou a viagem de Flávio aos EUA. "Filho de bolsonarista que não tem vergonha de trair a pátria e pedir intervenção", disse.
Pré-candidato à Presidência pelo PSD, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado usou o episódio para criticar o presidente Lula. "Os EUA classificaram o PCC e o Comando Vermelho como terroristas. Lula os classifica como vítimas. Essa é a diferença entre um governo que protege o povo e um governo que protege o crime", escreveu no X.
"A única frustração minha é que não cheguei à Presidência da República para que eu tomasse essa iniciativa", disse Caiado em vídeo, acrescentando que Lula está "desmoralizando o País e a população brasileira".
O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, pré-candidato ao Planalto pelo Novo, elogiou Flávio Bolsonaro. "Finalmente PCC e Comando Vermelho são considerados grupos terroristas. Reconheço o trabalho do Flávio por ter feito o que o Lula e o PT tentaram impedir", afirmou.
Zema criticou o argumento de que a classificação abre caminho para intervenções militares americanas. "O PT diz que tratar facção como terrorismo ameaça a soberania do Brasil. Quem ameaça nossa soberania é exatamente o PCC e o Comando Vermelho. Nossa soberania não está ameaçada", disse.
O pré-candidato do partido do MBL, Renan Santos, escreveu no X que "americano nenhum vai matar nossos bandidos". "Quem vai matar seremos nós. Honra e glória aos nossos policiais", afirmou, chamando a ação de Flávio Bolsonaro nos EUA de "humilhação nacional" e acusando o senador de terceirizar combate ao crime.
Ele também republicou o vídeo de Zema sobre o assunto com um comentário: "Que falta de amor próprio, pelo amor de Deus".
Em pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quinta-feira, Lula aparece à frente de Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno da eleição presidencial. O presidente tem 46,5% das intenções de voto, contra 41,4% do primogênito de Jair Bolsonaro.
Em relação aos outros presidenciáveis, o petista tem 46% contra 40% de Ronaldo Caiado; 46% a 37% contra Zema; 46% a 31% contra Renan Santos e 46% a 26% contra o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, anunciado como pré-candidato pelo DC.