Fuga de dólares: Maio tem maior saída de investidores estrangeiros desde 2022

A queda histórica do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) no último mês de maio foi intensificada pela saída massiva de recursos de investidores estrangeiros.
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Nesse período, eles retiraram R$ 14,91 bilhões da B3, considerando apenas operações no mercado secundário e desconsiderando aportes em IPOs (ofertas públicas iniciais — quando uma empresa começa a vender seus títulos) e follow-ons (ofertas públicas que ocorrem quando a empresa já está listada na bolsa).
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- Leia também: Ibovespa tem pior mês desde 2023
Os dados foram levantados pela Elos Ayta Consultoria,e mostram que a saída de recursos foi a maior desde agosto de 2023, quando alcançou R$ 13,21 bilhões. Se considerados os aportes em IPOs e follow-ons, a saída líquida em maio atingiu R$ 13,27 bilhões, o que representa o maior fluxo negativo da série analisada desde 2022.
Mesmo com o resultado negativo para maio, o fluxo acumulado de investidores estrangeiros desde janeiro de 2026 ainda segue positivo. Nesse período, o saldo líquido chega a R$ 41,63 bilhões — desconsiderados IPOs e follow-ons. Ao incluir essas ofertas de ações, o ingresso líquido acumulado atinge R$ 43,78 bilhões
A saída desses recursos no último mês é reflexo de uma combinação de fatores externos e domésticos, na avaliação da Elos Ayta. De acordo com a consultoria, a forte valorização dos ativos brasileiros nos primeiros meses do ano, além da migração parcial de recursos para mercados desenvolvidos em meio à manutenção de juros elevados nos Estados Unidos, ajudam a explicar esse movimento.
Cautela com cenário fiscal
Outro fator considerado é o aumento da cautela dos investidores estrangeiros em relação ao cenário fiscal brasileiro. “Embora maio represente uma mudança relevante de direção no fluxo estrangeiro, o saldo acumulado de 2026 continua indicando que os investidores internacionais permanecem como os principais responsáveis pela sustentação da liquidez e da valorização observadas no mercado acionário brasileiro ao longo do ano”, destaca o CEO da Elos Ayta, Einar Rivero.
Em maio, o Ibovespa registrou o pior resultado nominal desde fevereiro de 2023, com uma queda de 7,22%, encerrando esse período aos 173.787 pontos. O movimento baixista teve início ainda na metade de abril, quando a bolsa chegou a ultrapassar pela primeira vez os 199 mil pontos, mas, desde então, acumula sete semanas consecutivas no vermelho.