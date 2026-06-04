Lula falta à Marcha e diz não querer tirar "proveito político" da fé

A Marcha para Jesus é um que reúne igrejas cristãs do país e do mundo anualmente, em São Paulo. - (crédito: AFP)



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou, nesta quinta-feira (4/6), que não participou da Marcha para Jesus, celebrada em alusão ao feriado de Corpus Christi, em São Paulo, para "não passar a ideia de que quer tirar proveito político de algo sagrado".

A declaração foi dada em uma ligação do petista com o bispo Estevam Hernandes e o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, que compareceu ao evento como representante do mandatário.

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"Eu vou lhe contar porquê eu não vou. Não participo de nada religioso em época de eleição porque não quero passar a ideia de que estou tentando tirar proveito político de uma coisa sagrada", disse Lula.

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Para o pleito de outubro, Lula é pré-candidato à reeleição como chefe do Executivo. Ao contrário do presidente, outros políticos marcaram presença no evento. Inclusive, adversários políticos como Flávio Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Veja a publicação feita por Jorge Messias:



