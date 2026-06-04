Flávio Bolsonaro participa da Marcha para Jesus e fala em "guerra espiritual"

O senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (C) posa para uma selfie com apoiadores durante a "Marcha por Jesus", evento que reúne diversas congregações evangélicas, em São Paulo, Brasil, em 4 de junho de 2026 - (crédito: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP)

O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participa, nesta quinta-feira (4/6), da 34ª Marcha para Jesus, em São Paulo. Em cima do trio elétrico, o senador afirmou aos presentes que a guerra que o mundo e o Brasil vivem é "espiritual". Flávio também disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perderá as eleições.

"Vamos orar pelo nosso Brasil, essa guerra é espiritual e hoje essa é a maior resposta que nós podemos dar ao mundo do mal que vai ser expulso do governo desse Brasil este ano em nome do senhor Jesus, amém", disse Flávio.



Em entrevista para a TV Evangélica, que organiza e cobre o evento todos os anos, o senador também comentou que desejaria que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também estivesse na marcha. Durante a entrevista, foi notado que o pré-candidato do PL está usando um colete à prova de balas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Flávio Bolsonaro tenta se descolar de tarifaço dos EUA



"Às vezes a gente acorda com o coração um pouco apertado e tem que ajoelhar e pedir a Deus para dar aquela força, aquela alegria e hoje é um dia que está explodindo aqui. Queria muito que meu pai estivesse aqui presente, mas... vamos lutar por ele. Obrigada todo mundo pela orações, continuem orando pelo Brasil", agradeceu.

Autoridades presentes

Além de Flávio, outras autoridades e políticos marcam presença no evento. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, o Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e os deputados Guilherme Derrite (PP-SP), Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Ribamar Silva (Podemos-SP) participam do evento em cima do trio elétrico.

Leia também: Lula confirma nova indicação de Jorge Messias a cadeira no STF



Jorge Messias comentou que foi ao evento para renovar a fé e esperança e afirmou que a Marcha não é lugar para segregação. "Hoje é um dia profético. Vim aqui renovar a minha fé, minha esperança, os meus sonhos com Deus. Agradecer também o povo de Deus por toda força. Jesus não fez segmentação na sua mesa, e nós estamos aqui com um único propósito: louvar e adorar o nome do nosso senhor Jesus Cristo. Sem segregação, com amor, com coração leve, com muito espírito de louvor e adoração", defendeu.



O ministro do STF, André Mendonça, contou como é trabalhar na Suprema Corte sendo cristão. "Enfrentar de um lado com serenidade e ao mesmo tempo com responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Crendo que Deus provê todas as coisas e pedindo a ele sabedoria para fazer justiça a todos", afirmou.