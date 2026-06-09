Renan promete responsabilização no caso Iprev e cobra devolução de recursos

"Vou obrigar que os ladrões do dinheiro dos aposentados do Iprev de Maceió devolvam, seja quem for o ladrão", declarou o senador - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta terça-feira (9/6) que os responsáveis por eventuais desvios de recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió (Iprev) deverão ressarcir os prejuízos causados aos aposentados e pensionistas. A declaração foi dada em meio às discussões sobre as aplicações financeiras realizadas pelo fundo previdenciário municipal.



“Como senador da República, eu vou obrigar que os ladrões do dinheiro dos aposentados do Iprev de Maceió devolvam, seja quem for o ladrão”, declarou o parlamentar. Renan ressaltou que não pretende antecipar julgamentos sobre os envolvidos, mas defendeu a responsabilização de quem tiver cometido irregularidades.



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Segundo o senador, a apuração dos fatos deve ocorrer de forma rigorosa para garantir a proteção dos recursos destinados aos beneficiários da previdência municipal. “Eu não sei quem é e nem quero pré-julgar, mas seja quem roubou, vai ter que devolver, porque os aposentados e pensionistas não podem ser surrupiados, roubados”, afirmou.



Durante a manifestação, Renan informou que apresentou uma notícia-crime à Justiça e solicitou o bloqueio de bens de pessoas que considera envolvidas no caso. Entre os citados pelo parlamentar estão o ex-prefeito de Maceió, JHC, executivos ligados ao Banco Master, e ex-dirigentes do instituto de previdência da capital alagoana.



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“Eu entrei na Justiça, apresentei uma notícia-crime e pedi o bloqueio dos bens dos prefeitos, do (Daniel) Vorcaro, do Augusto Lima, e de todos os envolvidos subordinados do prefeito de Maceió no Instituto de Previdência da capital alagoana”, declarou o senador.

Ação popular mira responsáveis

Ele também defendeu que qualquer cidadão ou autoridade que tenha conhecimento de possíveis irregularidades procure os órgãos competentes para formalizar denúncias.



A ação popular apresentada por Renan pede o bloqueio de bens do ex-prefeito, de ex-gestores do Iprev, de representantes do Banco Master e de outros envolvidos nas aplicações de R$ 117 milhões do fundo previdenciário municipal.

O senador sustenta que os fatos devem ser investigados pelas autoridades e que eventuais prejuízos aos cofres da previdência de Maceió precisam ser integralmente ressarcidos.