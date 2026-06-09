Comissão do Senado ouve o presidente do BRB; acompanhe

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, chega para a audiência pública na CAE nesta terça-feira (9/6) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, chegou ao Senado Federal na manhã desta terça-feira (9/6) para participar de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Antes do início da sessão, ele se reuniu por quase uma hora com o presidente do colegiado, senador Renan Calheiros (MDB-AL), e deixou o local sem falar com a imprensa.

A audiência foi convocada para que o dirigente preste esclarecimentos sobre as operações realizadas entre o BRB e o Banco Master, tema que vem mobilizando parlamentares e órgãos de fiscalização. A expectativa é de que os senadores questionem aspectos relacionados à governança, à gestão de riscos e aos impactos financeiros das transações envolvendo as duas instituições.

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O convite para a participação de Nelson Antônio de Souza partiu da senadora Damares Alves (Republicanos-DF). No requerimento aprovado pela comissão, a parlamentar argumenta que o Senado precisa aprofundar a análise sobre os mecanismos de supervisão, controle e transparência adotados pelo BRB nas operações realizadas com o Banco Master.

Segundo Damares, a presença do presidente do banco permitirá ao colegiado obter informações atualizadas sobre a situação da instituição financeira e conhecer as medidas adotadas pela atual gestão para corrigir eventuais falhas e fortalecer os processos internos de controle. A senadora também defende que sejam apresentados os mecanismos implementados para prevenir novos problemas.

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A audiência ocorre em um momento de forte atenção do mercado e do Congresso sobre as operações entre as duas instituições. Senadores da comissão pretendem utilizar o encontro para esclarecer dúvidas sobre a condução dos negócios e os reflexos das transações para a saúde financeira do BRB.

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