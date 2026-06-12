Minha Casa Minha Vida amplia alcance e seleciona 85 mil novas moradias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou nesta sexta-feira (12/6), a seleção de 85 mil novas unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, em um investimento de R$ 10 bilhões destinado às modalidades Rural e Entidades.
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Segundo o governo, o volume de moradias supera em mais de 80% as metas estabelecidas anteriormente para essas duas linhas de atendimento, que são voltadas às famílias de baixa renda em áreas urbanas e rurais.
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A iniciativa contempla a contratação de 50 mil moradias pelo Minha Casa, Minha Vida Rural, e outras 35 mil unidades pela modalidade Urbana e Entidades. Os números representam uma expansão significativa em relação às metas anunciadas anteriormente, que previam 30 mil unidades para áreas rurais e 21 mil para o segmento voltado às entidades organizadas.
A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto. Segundo o governo federal, os recursos destinados à nova etapa estão assegurados pelo Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), responsável por financiar parte das ações do programa.
Diferentes modalidades
Na modalidade Entidades, o Minha Casa, Minha Vida atende famílias com renda mensal de até R$ 3.200 e prioriza a produção habitacional conduzida por associações, cooperativas e organizações sem fins lucrativos.
O modelo busca fortalecer a participação popular no desenvolvimento dos projetos e na gestão dos empreendimentos habitacionais. A expectativa do governo é de que cerca de 40% das moradias dessa modalidade sejam viabilizadas em áreas públicas federais destinadas à habitação social.
Já o Minha Casa, Minha Vida Rural é direcionado a agricultores familiares, trabalhadores rurais, comunidades tradicionais e demais famílias residentes no campo. A modalidade prevê apoio para construção de moradias nos próprios terrenos dos beneficiários, permitindo que permaneçam em suas comunidades com melhores condições de habitação.