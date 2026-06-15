Funcionários da Rádio e TV Justiça iniciam greve e telejornais não vão ao ar

Funcionários da Rádio e TV Justiça entraram em greve nesta segunda-feira (15/6), e a paralisação das atividades pode comprometer a transmissão do julgamento do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, marcado para as 14 horas de amanhã (16) na Primeira Turma da Corte. Ele é acusado de coação no curso do processo. Além disso, telejornais que estavam previstos para irem ao ar ao vivo não foram exibidos.



De acordo com informações obtidas pelo Correio, a greve contou com a adesão de 90% dos funcionários. Apenas funções ligadas à operação, para manter os veículos no ar, continuam contando com equipes trabalhando.

O telejornal Justiça Agora, que vai ao ar ao vivo pela manhã, não foi exibido nesta segunda. Os jornalistas e radialistas são terceirizados da Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (Fundac), que presta serviço ao Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de um contrato.

A empresa foi desclassificada da última licitação e deixará de atender a Corte em 31 de julho deste ano, sendo substituída por quem vencer o pregão.



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Entre as reivindicações está o pagamento de FGTS, das férias e de outros benefícios que estão atrasados. As categorias também se preocupam com a eventual inadimplência das rescisões de trabalho após a Fundac deixar o contrato. A fundação foi procurada pelo Correio na semana passada, e informou que emitiria uma nota sobre a situação, mas não se manifestou até o momento.

A reportagem apurou que a Fundac está sob intervenção judicial e é alvo de uma investigação na Polícia Civil de São Paulo por suspeitas de fraudes. A empresa também atendia a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e registrou problemas parecidos.









Impacto na informação pública



Em nota, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) afirmou que “os impactos dessa greve são significativos para a Rádio e TV Justiça, veículos que prestam um serviço essencial de informação pública no âmbito do Supremo Tribunal Federal”.

Ainda de acordo com a entidade, “a paralisação pode resultar em interrupção ou redução da cobertura jornalística, da transmissão de julgamentos, sessões, programas e notícias diárias, prejudicando a prestação do serviço público à sociedade”.



Desde 2013, o Supremo Tribunal Federal não realiza concurso público para o provimento de vagas destinadas aos servidores da área técnica, inclusive comunicação. Em nota, a Associação Brasileira de Agências de Comunicação (Abracom) criticou a forma de contratação dos trabalhadores.

“A Associação Brasileira das Agências de Comunicação reafirma sua posição sobre a inadequação da modalidade pregão para a contratação de serviços de comunicação institucional, corporativa, produção de conteúdo e relacionamento com a sociedade. O debate ganhou novos contornos diante da situação enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal junto à Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (Fundac) — e a entidade faz um alerta importante sobre o risco que se repete em diferentes esferas da administração pública brasileira”, diz o texto.

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