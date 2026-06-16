STF condena Eduardo Bolsonaro por coação à Justiça em unanimidade

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta terça-feira (16/6), o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo sobre tentativa de golpe. A condenação foi decidida por unanimidade pelo relator do caso, Alexandre de Moraes, e os demais ministros: Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino.
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Moraes afirmou que existe "farto material probatório" que comprova a atuação criminosa de Eduardo para tentar impedir que a Corte levasse adiante a análise da tentativa de golpe de Estado, colocada em prática pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Eduardo Bolsonaro, em 2022.
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Além disso, o relator do caso apresentou no julgamento vídeos que mostram Eduardo afirmando que, caso o pai fosse condenado, haveria reação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o ministro, as ameaças se concretizaram posteriormente.
"Ações que de fato ocorreram. Diversas sanções foram colocadas na prática", afirmou Moraes, referindo-se a tarifas e sanções impostas pelo governo norte-americano contra o Brasil e autoridades dos Poderes Executivo e Judiciário.
De acordo com o relator, as manifestações e articulações feitas por Eduardo nos EUA tiveram o objetivo de constranger ministros da Corte e influenciar o andamento das ações relacionadas à tentativa de golpe de Estado. A denúncia apresentada pela PGR sustentou ainda que o ex-deputado utilizou sua rede de contatos junto a integrantes do governo norte-americano para processar o Supremo.
“Não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país. Mesmo que estivesse no exercício do mandato e não licenciado, mesmo que estivesse no exercício, não estaria acobertado pela imunidade parlamentar”, afirmou Moraes.
Renato SouzaRepórter
Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.